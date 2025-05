Dove vedere Italia-Portogallo U17 stasera in tv: orario semifinale, programma, streaming

Prosegue il percorso dell’Italia ai Campionati Europei Under 17 di calcio maschile 2025, in corso di svolgimento in Albania. Gli Azzurrini, dopo aver superato la fase a gironi vincendo il gruppo B, sfidano questa sera (ore 20.30) il Portogallo all’Arena Kombëtare di Tirana con l’obiettivo di approdare in finale contro la vincente del match tra Francia e Belgio.

“Vogliamo conquistarci la possibilità di giocare un’altra finale. Il Portogallo è un’ottima squadra, con grandi idee di gioco e con una grande tradizione calcistica. Senza dimenticare i grandi talenti che hanno in rosa e che la rendono un’avversaria temibile. Noi cercheremo di portare avanti il nostro calcio, per superare anche questo ostacolo. L’unica cosa che mi preoccupa è il giorno di riposo che hanno avuto in più rispetto a noi. Nell’ultima partita del girone, abbiamo effettuato delle rotazioni per permettere a diversi ragazzi di riposare, perché in tornei del genere, con tante partite ravvicinate, un giorno in più o in meno per recuperare le energie può fare la differenza“, ha dichiarato alla vigilia il CT italiano Massimiliano Fava.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Iitalia-Portogallo, valevole come seconda semifinale degli Europei Under 17 di calcio maschile 2025 a Tirana. L’incontro non verrà trasmesso in diretta tv, ma sarà possibile seguirlo in diretta streaming gratuita su Rai Play Sport 1.

CALENDARIO ITALIA-PORTOGALLO EUROPEI U17

Giovedì 29 maggio

Ore 20.30 Italia vs Portogallo (semifinale Europei U17)

PROGRAMMA ITALIA-PORTOGALLO EUROPEI U17: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1, UEFA TV.