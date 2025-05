Dove vedere Inter-PSG in tv, Finale Champions League 2025: orario, canali, streaming

Sabato 31 maggio, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera (Germania), andrà in scena la finale di Champions League tra l’Inter e il PSG. I nerazzurri affronteranno il club francese nel loro secondo atto conclusivo nelle ultime tre edizioni, avendo però nel mirino la conquista della Coppa dalle grandi orecchie, ricordando la sconfitta del 2023 contro il Manchester City.

I nerazzurri hanno centrato l’obiettivo, prevalendo in semifinale contro il fortissimo Barcellona. Una sfida molto emozionante in cui la formazione allenata da Simone Inzaghi ha dimostrato di avere qualità tecniche e morali per essere tra le migliori squadre del Vecchio Continente.

Il PSG di Luis Enrique, nello stesso tempo, è squadra da temere. È stato evidente nella doppia sfida in semifinale contro l’Arsenal, in cui la compagine francese si è imposta sia all’andata che al ritorno contro i Gunners, mettendo in mostra un gioco ben costruito ed estremamente pratico. Si prospetta, quindi, una sfida molto interessante.

La finale di Champions League tra Inter e PSG, prevista sabato 31 maggio (ore 21.00) all’Allianz Arena di Monaco di Baviera (Germania), sarà trasmessa in diretta tv dai canali di Sky Sport e in chiaro su TV8; in streaming su SkyGo, NOW e su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

FINALE CHAMPIONS LEAGUE INTER-PSG

Sabato 31 maggio

Ore 21.00 Inter vs PSG all’Allianz Arena di Monaco di Baviera (Germania) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251 e TV8.

PROGRAMMA FINALE CHAMPIONS LEAGUE INTER-PSG: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251, TV8

Diretta testuale: SkyGo, NOW e TV8.it

Diretta testuale: OA Sport