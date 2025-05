Dove vedere in tv Viadana-Rovigo, Finale Serie A rugby 2025: orario, canale, streaming

È arrivato all’atto conclusivo il massimo campionato italiano di rugby, con la finalissima della Serie A Èlite che si disputerà sabato, con fischio d’inizio alle ore 17.15, allo stadio Lanfranchi di Parma. A sfidarsi per il titolo saranno il Viadana e il Rovigo, in quella che è una prima assoluta tra le due squadre in un atto finale del campionato.

In finale, dunque, sono giunte le due formazioni che avevano chiuso ai primi due posti la stagione regolare, con il Viadana che ha vinto 14 dei 18 match giocati, così come il Rovigo, che aveva chiuso con un punto di svantaggio con il gioco dei bonus. In semifinale, poi, Viadana ha vinto nettamente la doppia sfida con il Valorugby, mentre Rovigo ha sofferto di più ad avere la meglio del Petrarca Padova

Calcio d’inizio fissato allo stadio Lanfranchi di Parma alle ore 17.15 di sabato 31 maggio. La diretta TV sarà disponibile su Rai Due, con la diretta streaming garantita da Raiplay.

CALENDARIO SERIE A ÈLITE RUGBY

Sabato 31 maggio

Ore 17:15 Viadana-Rovigo – Diretta tv su RaiDue HD

