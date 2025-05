Dove vedere in tv Perugia-Zawiercie, Champions League volley 2025: orario finale, programma, streaming

Perugia affronterà l’Auron Zawiercie nella finale della Champions League 2025 di volley maschile: dopo un agevole cammino nella fase a gironi e dopo aver regolato Monza nel doppio derby dei quarti di finale, i Block Devils hanno regolato i turchi dell’Halkbank Ankara e si sono così meritati l’atto conclusivo della massima competizione europea, da disputare contro la formazione polacca che ha avuto la meglio sui connazionali dello Jastrzebski Wegiel, riuscendo a rimontare dallo 0-2.

L’appuntamento è per domenica 18 maggio (ore 20.05) alla Atlas Arena di Lodz (Polonia): la compagine umbra sarà chiamata a battere i padroni di casa se vorrà mettere le mani sull’ambito trofeo, mai alzato al cielo nella propria storia. Per alzare al cielo la tanto ambita Coppa, dopo l’assalto sfumato nel 2017 contro i russi dello Zenit Kazan, i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti saranno chiamati a gettare il cuore oltre l’ostacolo, tra l’altro dopo aver mancato l’obiettivo scudetto.

Guarda la Champions League di volley su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Aluron Zawiercie, finale della Champions League di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PERUGIA-ZAWIERICE, FINALE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Domenica 18 maggio

Ore 20.05 Sir Sicoma Monini Perugia vs Aluron CMC Warta Zawiercie – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA FINALE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Euro Volley Tv, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.