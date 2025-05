Dove vedere in tv Musetti/Sonego-Jacopo e Matteo Berrettini, ATP Roma 2025: orario, programma, streaming

Domenica 11 maggio inizierà il torneo di doppio maschile degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis e nel primo turno andrà in scena il derby azzurro tra la coppia composta da Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego ed il duo formato dai fratelli Jacopo e Matteo Berrettini, che hanno ricevuto una wild card per il tabellone principale dagli organizzatori.

Il match sarà il quinto ed ultimo del programma di giornata sulla SuperTennis Arena, campo sul quale si giocherà a partire dalle ore 11.00: in precedenza i match Popyrin-Medvedev, Raducanu-Kudermetova, Draper-Kopriva e Navarro-Tauson.

Il match tra Musetti/Sonego ed i fratelli Berrettini, del torneo ATP Masters 1000 di Roma, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Arena, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ATP ROMA 2025

Domenica 11 maggio – SuperTennis Arena

Dalle ore 11.00

Alexei Popyrin (Australia)-Daniil Medvedev (Russia, 10)

A seguire

Emma Raducanu (Gran Bretagna)-Veronika Kudermetova (Russia)

A seguire

Jack Draper (Gran Bretagna, 5)-Vit Kopriva (Cechia, Q)

A seguire

Emma Navarro (Stati Uniti, 10)-Clara Tauson (Danimarca, 22)

A seguire

Lorenzo Musetti/Lorenzo Sonego (Italia)-Jacopo Berrettini/Matteo Berrettini (Italia, WC) – Diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Arena

PROGRAMMA ATP ROMA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis o Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.