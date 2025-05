Dove vedere in tv Italia-Turchia, amichevole volley femminile: orario, programma, streaming

Sarà una vera e propria sfida tra titani quella che andrà in scena al PalaPanini di Modena venerdì 24 maggio, seconda giornata della AIA AeQuilibrium Cup Women Elite, torneo internazionale che coinvolge quattro tra le migliori nazionali d’Europa. Di fronte ci saranno l’Italia campione olimpica in carica e la Turchia campione d’Europa, in un confronto che promette spettacolo, intensità e grande valore tecnico.

Per le azzurre del CT Julio Velasco, si tratta di un banco di prova importante nel percorso di avvicinamento alla Volleyball Nations League 2025, che scatterà il 4 giugno. Dopo le prime due uscite stagionali a Novara e Milano, e il debutto nel torneo modenese contro l’Olanda, il confronto con la Turchia rappresenta il test più probante della tre giorni. In palio non ci sono punti ufficiali, ma tanto prestigio e indicazioni fondamentali per affinare l’intesa e testare il livello della rosa.

La Turchia, guidata da Daniele Santarelli arriva da un 2024 deludente dopo il 2023 da incorniciare con vittoria in VNL, trionfo agli Europei e titolo mondiale Under 19. Una squadra profonda, talentuosa e compatta, che vuole mettere in mostra anche qualche stella meno conosciuta alle spalle delle varie Vargas, Gunes e Balandin, tanto per fare qualche nome. L’Italia risponderà con una formazione sperimentale dalla quale usciranno però, soprattutto in banda, giocatrici che potrebbero rivelarsi fondamentali nel cammino che porta al Mondiale in Thailandia. Al di là dei nomi, sarà una sfida tra filosofie diverse e mentalità vincenti. Modena farà da palcoscenico a uno scontro che sa già di grande pallavolo internazionale.

Il fischio d’inizio è in programma al PalaPanini di Modena alle 20.00 di sabato 24 maggio. La diretta tv sarà su Raisport e la diretta streaming su Discovery+. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Turchia.

CALENDARIO AMICHEVOLI INTERNAZIONALI

PalaPanini – Modena

Sabato 24 maggio 2025

Ore 20.00 Italia-Turchia – Diretta tv su Raisport e diretta streaming su Discovery+

