Dove vedere in tv Italia-Svezia, Nations League calcio femminile 2025: orario, programma, streaming

Venerdì 30 maggio a Parma (ore 18.20 e diretta tv su Rai 2 HD) la Nazionale italiana di calcio femminile torna in scena nella Nations League. Le azzurre sono attese da due gare decisive per la classifica del gruppo 4: la prima contro la Svezia, prima con due punti di vantaggio su Italia e Danimarca, martedì 3 giugno allo Swansea Stadium contro il Galles.

Le nostre portacolori sono rimesse in carreggiata grazie alla splendida vittoria centrata lo scorso 8 aprile in casa della Danimarca, battuta 3-0. Una vittoria che può consentire alle ragazze allenate da Andrea Soncin di giocarsi il primato del raggruppamento e poter pensare alle Finals eventualmente.

L’obiettivo minimo della Nazionale è quello di mantenere il secondo posto per garantirsi la permanenza nella Lega A senza dover passare dai play out, ma sullo sfondo c’è per l’appunto la qualificazione alla fase finale, che si farebbe sempre più concreta in caso di successo con le svedesi. Partite importanti inoltre perché ultimi test prima dell’appuntamento degli Europei in Svizzera

La partita tra Italia e Svezia, valida per la Nations League 2025 di calcio femminile, andrà in scena venerdì 30 maggio a Parma. La diretta televisiva sarà garantita da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ITALIA-SVEZIA NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE 2025

Venerdì 30 maggio

Ore 18.00 Italia vs Svezia allo Stadio Ennio Tardini – Diretta tv su Rai 2 HD.

