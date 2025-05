Dove vedere in tv Italia-Olanda, amichevole volley femminile: orario, programma, streaming

La nuova Italia di Julio Velasco accende il PalaPanini di Modena. Venerdì 23 maggio alle 20:00, le azzurre scenderanno in campo contro l’Olanda nel match d’esordio dell’AeQuilibrium Cup Women Elite, torneo amichevole che segna un passaggio chiave nel percorso di preparazione alla Volleyball Nations League. Dopo settimane di lavoro intenso al Centro Pavesi di Milano, la Nazionale femminile di pallavolo inizia a fare sul serio.

Nel quadrangolare di Modena, in programma dal 23 al 25 maggio, l’Italia affronterà tre avversarie di assoluto livello: Olanda, Turchia e Germania. Un mini torneo utile non solo per testare la condizione fisica e l’intesa del gruppo, ma anche per iniziare a misurarsi con alcune delle squadre che le azzurre ritroveranno tra poche settimane nella fase iniziale della VNL. Il debutto con l’Olanda rappresenta una sfida interessante, contro una squadra giovane e in crescita, che l’Italia ritroverà anche ad Apeldoorn nell’ultima settimana di Nations League il prossimo 13 luglio. Velasco, alla sua prima panchina in una gara internazionale dopo il ritorno alla guida dell’Italia femminile, potrà iniziare a valutare la risposta del gruppo in un contesto competitivo.

L’obiettivo è chiaro: arrivare al meglio all’esordio del 4 giugno a Rio de Janeiro contro la Polonia. L’Italia, campione in carica della VNL, punta a confermare il proprio ruolo da protagonista nel panorama mondiale. La AeQuilibrium Cup servirà anche per verificare la condizione di atlete chiave e consolidare i meccanismi di gioco in vista di un’estate ricca di sfide. Oltre a Italia-Olanda, il programma della prima giornata prevede alle 16:30 l’incontro tra Germania e Turchia. L’Olanda, che ha appena consegnato la fascia di capitana a Nika Daalderop, nuovo acquisto di Conegliano, non potrà contare su alcune delle sue stelle: Britt Bongaerts, Eline Timmerman, Nova Marring, Marrit Jasper e Celeste Plak non parteciperanno alla Volleyball Nations League per vari motivi, tra cui riposo, infortuni e altre scelte.

Il fischio d’inizio è in programma al PalaPanini di Modena alle 20.00 di venerdì 23 maggio. La diretta tv sarà su Raisport e la diretta streaming su Discovery+. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Olanda.

