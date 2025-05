Dove vedere in tv Italia-Iran: due amichevoli in due giorni. Orari, programma, streaming

Dopo la convincente vittoria all’esordio stagionale contro la Germania a Monaco di Baviera, l’Italia maschile di volley è pronta a tornare in campo per un doppio confronto amichevole contro l’Iran. Gli azzurri guidati da Ferdinando De Giorgi affronteranno la selezione asiatica venerdì 30 maggio alle ore 16:00 a Cavalese e sabato 31 maggio alle 20:00 alla Kioene Arena di Padova, nel BPER Test Match “Memorial Michele Pasinato”.

Il test match padovano non sarà soltanto una grande occasione di sport, ma anche un momento speciale per ricordare Michele Pasinato, indimenticato campione patavino scomparso prematuramente, protagonista con la maglia azzurra di un Mondiale, due Europei e sei World League.

Le due amichevoli chiuderanno il secondo collegiale della Nazionale e serviranno a testare la condizione fisica e l’affiatamento di un gruppo in buona parte rinnovato. A Monaco, infatti, Mattia Boninfante, Kamil Rychlicki e Giovanni Gargiulo hanno debuttato con la maglia della Nazionale seniores, mostrando già interessanti segnali. Il match vinto per 3-2 contro la Germania ha messo in luce un’Italia grintosa, capace di imporsi con autorità al tie-break dopo un avvio dominante e un passaggio a vuoto nella parte centrale della gara. Tra i protagonisti della prima uscita stagionale anche Luca Porro e Francesco Sani, top scorer con 12 punti ciascuno, mentre il libero Gabriele Laurenzano ha garantito solidità in seconda linea.

I convocati per il doppio match con l’Iran includono anche Simone Anzani, Yuri Romanò, Alessandro Bovolenta, Francesco Recine e l’MVP azzurro Giovanni Sanguinetti, autore di un importante ace nel tie-break tedesco. Due sfide da non perdere: la prima, a Cavalese, nel cuore del ritiro azzurro; la seconda, a Padova, per celebrare un campione e accendere l’entusiasmo del pubblico veneto. Saranno test fondamentali in vista di una stagione intensa e tutta da vivere.

Il fischio d’inizio è in programma al Palazzetto Árpád Weisz dell’Istituto La Rosa Bianca di Cavalese alle 16.00 di venerdì 30 maggio. La diretta streaming su Discovery+. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Iran.

CALENDARIO AMICHEVOLI INTERNAZIONALI

Palazzetto Árpád Weisz dell’Istituto La Rosa Bianca di Cavalese- Modena

Sabato 31 maggio 2025

Ore 16.00 Itali Diretta tv su Raiplay, Rainews e diretta streaming su Discovery+

PROGRAMMA AMICHEVOLI INTERNAZIONALI 2025: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Non è prevista diretta Tv

Diretta streaming:

Diretta Live testuale: OA Sport.