Dove vedere in tv il Roland Garros 2025: c’è una sola speranza per la diretta in chiaro

Dopo la scorpacciata degli Internazionali d’Italia non ci sarà spazio per il tennis in tv in chiaro al Roland Garros: i diritti appartengono ad Eurosport, che trasmetterà il terzo torneo stagionale dello Slam in diretta tv in abbonamento ed in streaming su discovery+, oltre a Sky Go e NOW per quanto riguarda i canali lineari.

I tornei del Grand Slam, infatti, non sono inseriti tra gli eventi considerati “di particolare rilevanza per la società” dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, e per questo, dunque, per il Roland Garros non deve essere assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro.

Le manifestazioni tennistiche per le quali deve essere assicurata la trasmissione in chiaro sono la finale e le semifinali della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup, qualora sia presente la Nazionale italiana, e degli Internazionali d’Italia, qualora vi siano qualificati atleti italiani.

Il gruppo Discovery, però, in passato ha già assicurato la trasmissione in chiaro, attraverso Nove TV, della finale degli Australian Open di tennis, vinta da Jannik Sinner, dunque in caso di presenza di un italiano all’ultimo atto l’eventualità potrebbe ripetersi anche al Roland Garros.