Dove vedere in tv Errani/Paolini-Fernandez/Putintseva oggi, WTA Roma 2025: orario, programma, streaming

Proseguirà domenica 11 maggio la difesa del titolo di doppio femminile agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis da parte di Sara Errani e Jasmine Paolini: negli ottavi di finale del torneo WTA 1000 la coppia numero 3 del seeding sarà opposta al duo formato dalla canadese Leylah Fernandez e dalla kazaka Yulia Putintseva.

Il match tra Errani/Paolini e Fernandez/Putintseva sarà in programma sul Pietrangeli e sarà il terzo a partire dalle ore 11.00, dopo gli incontri di singolare tra la stessa canadese Leylah Fernandez e l’ucraina Marta Kostyuk e tra il transalpino Corentin Moutet ed il danese Holger Rune.

Il match tra Errani/Paolini e Fernandez/Putintseva, del torneo WTA 1000 di Roma, sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis o Sky Sport Arena, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

