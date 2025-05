Dove vedere il Mare Nostrum 2025 di nuoto in tv: orari, programma, streaming, italiani in gara

Il nuoto protagonista nei prossimi giorni grazie al circuito internazionale del Mare Nostrum. Tre tappe che vedranno impegnati grandi atleti a partire da Montecarlo dal 17 al 18 maggio. Il secondo appuntamento sarà a Barcellona il 21 e 22 e il terzo il 24 e 25 maggio a Canet En Rousillion. Meeting nei quali il confronto sarà molto importante per capire la propria condizione in vista di quelli che saranno gli impegni importanti dell’annata. Il pensiero è rivolto in particolare ai Mondiali di Singapore di quest’estate.

Un’occasione in cui vedere all’opera una folta schiera di azzurri, motivati dal gareggiare contro avversari di primo livello. Tra gli altri, ci saranno campione olimpico Nicolò Martinenghi, Benedetta Pilato, Simona Quadarella, Sara Curtis, Carlos D’Ambrosio, Alberto Razzetti, Lisa Angiolini e Manuel Frigo.

Una rappresentativa che sarà completata anche da Lisa Angiolini, Sara Franceschi, Alessandro Miressi, Ludovico Blu Art Viberti, Giacomo Carini, Leonardo Deplano, Daniele Momoni e Christian Bacico per quanto concerne l’impegno nel Principato. Vedremo se arriveranno segnali da chi a Riccione non è riuscito a ottenere il tempo-limite per i Mondiali. Il pensiero va in particolare a Pilato, Razzetti e Miressi.

La prima tappa del Mare Nostrum a Montecarlo, prevista dal 17 al 18 maggio, vedrà le batterie iniziare alle ore 09.00 e le finali alle 17.00. La copertura streaming sarà garantita dal sito marenostrumswimtour.com a pagamento. Piccola novità nella prima tappa. Le gare sprint (50 stile libero, 50 farfalla, 50 dorso e 50 rana) saranno ad eliminazione, ricalcando ciò che avviene nel ciclismo su pista e nello sci di fondo. Infatti sabato mattina si disputeranno le batterie che qualificano alla fase ad eliminazione diretta i migliori sedici. Poi ottavi e quarti nel pomeriggio della giornata d’apertura; semifinali e finale nella serata di domenica.

MARE NOSTRUM MONTECARLO 2025

Sabato 17 maggio

Batterie 09.00

200 m rana uomini

100 m rana donne

100 m stile libero uomini

200 m stile libero donne

200 m farfalla uomini

100 m farfalla donne

100 m dorso uomini

200 m dorso donne

200 m misti uomini

400 m stile libero uomini

400 m misti donne

Heat per gare di velocità dalle 11.00

50 m farfalla uomini

50 m dorso uomini

50 m rana uomini

50 m stile libero uomini

Ottavi di finale gare di velocità dalle 16.30

50 m farfalla uomini e donne

50 m dorso uomini e donne

50 m rana uomini e donne

50 m stile libero uomini e donne

Finali ore 17.00

200 m rana uomini

100 m rana donne

100 m stile libero uomini

200 m stile libero donne

200 m farfalla uomini

100 m farfalla donne

100 m dorso uomini

200 m dorso donne

200 m misti uomini

400 m stile libero uomini

400 m misti donne

Quarti di finale gare di velocità dalle 18.20

50 m farfalla uomini e donne

50 m dorso uomini e donne

50 m rana uomini e donne

50 m stile libero uomini e donne

Domenica 18 maggio

Batterie 09.00

400 m misti uomini

400 m stile libero

100 m farfalla uomini

200 m farfalla donne

200 m dorso uomini

100 m dorso donne

100 m rana uomini

200 m rana donne

200 m stile libero uomini

100 m stile libero donne

200 m misti donne

Semifinali gare di velocità dalle 16.30

50 m farfalla uomini e donne

50 m dorso uomini e donne

50 m rana uomini e donne

50 m stile libero uomini e donne

Finali ore 17.00

400 m misti uomini

400 m stile libero

100 m farfalla uomini

200 m farfalla donne

200 m dorso uomini

100 m dorso donne

100 m rana uomini

200 m rana donne

200 m stile libero uomini

100 m stile libero donne

200 m misti donne

Finali gare di velocità dalle 18.20

50 m farfalla uomini e donne

50 m dorso uomini e donne

50 m rana uomini e donne

50 m stile libero uomini e donne

PROGRAMMA MARE NOSTRUM MONTECARLO: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: marenostrumswimtour.com