Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv: orari partenza e arrivo Verrès-Sestriere, programma, streaming

La diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2025 è stata il preludio per l’ultima vera frazione della Corsa Rosa numero 108, prima dell’arrivo a Roma. La maglia rosa Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) dovrà difendere a tutti i costi la prima posizione della classifica generale, che verrà sicuramente messa nel mirino da Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), già vincitore nel 2019. L’attesa sarà tutta per il Colle delle Finestre, snodo cruciale per il successo finale.

PERCORSO

La ventesima frazione partirà da Verrès e si concluderà a Sestriere dopo 205 chilometri con un dislivello di 4500 metri. I primi 100 chilometri presentano solo vari saliscendi senza nessuna difficoltà ma subito dopo si comincerà a salire con il Colle del Lys (13.7 km ad una pendenza media del 4,3%). La discesa ed un tratto pianeggiante porteranno i corridori ai piedi dell’atteso Colle delle Finestre (Cima Coppi), che, con i suoi 18.5 chilometri ad una pendenza massima del 14%, deciderà non solo la tappa ma probabilmente anche il Giro. L’ultima salita pedalabile porterà sull’arrivo di Sestriere che concluderà l’ultima vera frazione della Corsa Rosa.

PROGRAMMA

Sabato 31 maggio – Ventesima Tappa Verrès-Sestriere (205 km)

Orario di partenza: 10.45

Orario di arrivo: 16.15 circa

DOVE VEDERE LA VENTESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle ore 10 alle 14; su Rai 2 dalle 14 alle 17. Su Eurosport 1 dalle 10.30 alle 16.45

Diretta streaming: Rai Play, SkyGo, NOW, Discovery +, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport