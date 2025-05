Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv: orari partenza e arrivo Valona-Valona, programma, streaming

Si prosegue senza soste. Non c’è tempo per recuperare le energie spese nella cronometro perché è alle porte un nuovo ed impegnativo test. Il Giro d’Italia 2025 chiude il trittico in terra albanese con la terza tappa, la Valona-Valona di 160 chilometri.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 13.25

La cronometro Tirana-Tirana è stata vinta dall’inglese Joshua Tarling della Ineos Grenadiers con un secondo di vantaggio sullo sloveno Primoz Roglic. Il capitano della Red Bull – BORA – hansgrohe ha conquistato la maglia rosa con un solo secondo di vantaggio sul combattivo danese Mads Pedersen della Lidl-Trek.

Sembra ragionevole pensare ad un doppio scenario: la lotta per la ricerca del successo di tappa e i movimenti degli uomini di classifica. Il tracciato propone l’ultima asperità di giornata a 38 chilometri dal traguardo. Potrebbe apparir e lo scenario ideale per gli scalatori o per gli uomini da classiche. La successiva discesa e il finale in pianura potrebbero però concedere margine di rientro a chi non accumulerà distacchi eccessivi.

La corsa sarà coperta da Raisport + HD dalla 13:15 alle 14:00, da Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15 e da Eurosport 1 dalle 13:0 alle 17:45. In streaming Discovery Plus trasmetterà l’evento dalle 13:00 alle 17:45. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento a partire dalle 13:40.

PROGRAMMA GIRO D’ITALIA 2025

Domenica 11 Maggio- Terza Tappa

Valona-Valona (160 km)

Orario di partenza : 13.25

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE IL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD dalle 13:15 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15; Eurosport 1 dalle 13:00 alle 17:45

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 13:00 alle 17:45

Diretta live testuale: OA Sport