Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv: orari partenza e arrivo San Michele all’Adige-Bormio, programma, streaming

Quella vissuta ieri è stata una giornata destinata ad essere ricordata a lungo. La sedicesima tappa, Piazzola sul Brenta-San Valentino, ha regalato all’Italia il primo successo di giornata con il trionfo di Christian Scaroni, arrivato in parata con il compagno di squadra Lorenzo Fortunato, e il terzo posto di un fantastico Giulio Pellizzari, il migliore degli uomini di classifica. La graduatoria è stata letteralmente ridisegnata e la situazione attuale preannuncia una lotta apertissima fino all’ultimo metro. Del Toro, alla prima giornata di crisi dopo oltre due settimane, conserva la maglia rosa con 26’’ su Simon Yates della Team Visma | Lease a Bike e 31’’ sullo scatenato Richard Carapaz della EF Education – EasyPost.

La diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2025, San Michele all’Adige-Bormio di 155 chilometri, propone un dislivello di 3800 metri e tre salite sulle quali gli uomini di classifica potrebbero continuare a sfidarsi in vista dei decisivi tapponi del fine settimana. Il Passo del Tonale, il Mortirolo, affrontato dal versante meno impegnativo, e la salita di Le Motte offrono spazio sufficiente per azioni importanti. Non è però da escludere che lo scenario privilegiato possa essere quello di una fuga da lontano in grado di arrivare fino al traguardo.

Lorenzo Fortunato della XDS Astana Team ha ormai quasi chiuso il discorso relativo alla maglia azzurra e potrebbe, se non ha risentito della fatica di ieri, lanciarsi all’attacco per provare a vincere una tappa. Da verificare se quella di San Valentino è stata solo una giornata no per Isaac Del Toro e se il messicano della UAE Team Emirates-XRG è pronto per tornare ad essere protagonista. Sembra quasi scontato pensare che Richard Carapaz e Simon Yates proveranno nuovamente a mettere in difficoltà la maglia rosa per provare a superarla e a conquistare il primato. Giulio Pellizzari della Red Bull-Bora-hansgrohe, libero dai compiti di squadra dopo il ritiro di Primoz Roglic, ha dimostrato tutto il suo valore ed ha tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista in questo finale di corsa. L’ottima condizione e la carica di entusiasmo generata dalla possibilità di poter fare la propria gara saranno forze propulsive che spingeranno il corridore italiano a dare tutto in queste ultime tappe.

La corsa sarà coperta da Rai Sport + HD dalla 12:50 alle 14:00, da Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15 e da Eurosport 1 dalle 12:30 alle 17:45. In streaming Discovery Plus trasmetterà l’evento dalle 12:30 alle 17:45. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento a partire dalle 12:35.

PROGRAMMA GIRO D’ITALIA 2025

Martedì 27 Maggio-Diciassettesima tappa Giro d’Italia 2025 San Michele all’Adige-Bormio (155 km)

Orario di partenza: 12:50

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA DICIASSETTESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD dalle 12:50 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15; Eurosport 1 dalle 12:30 alle 17:45

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport