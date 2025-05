Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv: orari partenza e arrivo Piazzola sul Brenta-San Valentino (Brentonico), programma, streaming

Si riparte per entrare nella fase decisiva della corsa, mancano sei tappe per designare il vincitore dell’edizione 2025 della Corsa Rosa, una gara entusiasmante capace di offrire ogni giorno emozioni diverse e di tenere gli appassionati con il fiato sospeso. Isaac Del Toro della UAE Team Emirates-XRG indossa la maglia rosa con 1’20’’ su Simon Yates della Team Visma | Lease a Bike e 1’26’’ sul compagno di squadra Juan Ayuso.

La sedicesima tappa del Giro d’Italia 2025, Piazzola sul Brenta-San Valentino (Brentonico) di 203 chilometri, apre ufficialmente le danze per l’atteso duello tra gli uomini di classifica, chiamati ad uscire definitivamente allo scoperto se intendono provare a minare la leadership del corridore messicano. Le salite di Carbonare, Candriai, Santa Barbara e San Valentino, il dislivello di 4900 metri rappresentano la cornice ideale per il primo vero faccia a faccia tra i big.

Appare quasi scontato pensare che i primi della classe possano essere i protagonisti di giornata. Isaac Del Toro è sembrato fin qui in ottima forma e pronto a rispondere a tutti i tentativi di attacco portati dai rivali. Il messicano potrebbe anche accontentarsi di non staccare tutti i rivali per provare ad imporsi allo sprint. La strategia della UAE Team Emirates-XRG dipenderà anche dalle condizioni di Juan Ayuso. Lo spagnolo, vincitore a Tagliacozzo, non è sembrato nella sua forma migliore nella seconda settimana. Il disegno della corsa lascia presagire che l’ecuadoriano Richard Carapaz della EF Education-EasyPost e il colombiano Egan Bernal della Ineos Grenadiers ad essere protagonisti nel tentativo di scaldare l’atmosfera. L’interrogativo legato allo stato di salute non consente di sbilanciarsi sullo sloveno Primoz Roglic della Red Bull-Bora-hansgrohe. Senza la caduta dello scorso sabato Antonio Tiberi della Bahrain Victorious sarebbe stato sicuramente atteso ad una corsa da protagonista assoluto, le condizioni fisiche permetteranno di capire che tipo di gara potrebbe condurre il corridore laziale. Autorevole candidato alla vittoria di giornata potrebbe essere Lorenzo Fortunato. Il corridore della XDS Astana Team, leader della classifica del GPM; potrebbe chiudere il discorso relativo alla maglia azzurra e regalare all’Italia l’attesa prima vittoria di tappa.

La corsa sarà coperta da Rai Sport + HD dalla 11:25 alle 14:00, da Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15 e da Eurosport 1 dalle 11:00 alle 17:45. In streaming Discovery Plus trasmetterà l’evento dalle 11:00 alle 17:45. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento a partire dalle 11:05.

PROGRAMMA GIRO D’ITALIA 2025

Martedì 27 Maggio-Sedicesima tappa Giro d’Italia 2025 Piazzola sul Brenta-San Valentino (Brentonico) (203 km)

Orario di partenza: 11:20

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA SEDICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD dalle 11:25 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15; Eurosport 1 dalle 11:00 alle 17:45

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport