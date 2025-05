Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv: orari partenza e arrivo Giulianova-Castelraimondo, programma, streaming

La vittoria ottenuta da Juan Ayuso ha impresso la prima significativa scossa alla classifica del Giro d’Italia 2025. Sul traguardo di Tagliacozzo lo spagnolo ha preceduto il messicano Del Toro, suo compagno di squadra, e il colombiano Egan Bernal della Ineos Grenadiers. Lo sloveno Primoz Roglic della Red Bull – BORA – hansgrohe ha chiuso al quarto posto, piazzamento che gli consente di riprendere la maglia rosa.

Il gruppo affronta l’ottava tappa Giulianova-Castelraimondo di 197 chilometri. Un tracciato costantemente movimentato, sono da strappi e salite, sono 3800 i metri di dislivello da affrontare, sembra garantire le premesse per una corsa in grado di regalare battaglia tra i primi della classifica generale. Sono quattro le salite da affrontare e la difficoltà più impegnativa di giornata è senza dubbio il Sassotetto, prima categoria di 13,1 chilometri con pendenza tra il 7,4 e il 14%. Potrebbe rivelarsi determinante nel finale lo strappo di Castel Santa Maria, circa 2 km al 13%, a 6,5 km dal traguardo si scala Gagliole, segue una discesa impegnativa che porta ai due chilometri finali con gli ultimi 400 metri al 5%. Appare uno scenario più che plausibile quello di una graduatoria ulteriormente modificata a fine giornata.

Tra i possibili protagonisti di giornata potrebbero rientrare Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale), Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious), Francesco Busatto (Intermarché-Wanty), e Filippo Fiorelli (VF Group Bardiani-CSF Faizanè). Da sseguire con attenzione la prova dell’XDS Astana che può puntare sul trio Diego Ulissi-Nicola Conci-Christian Scaroni o potrebbe lanciare all’attacco Lorenzo Fortunato, impegnato a raccogliere punti importanti per la maglia azzurra. Un nome di sicuro interesse potrebbe essere quello di Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike), bisognerà però prima valutare le condizioni fisiche del belga. Se i candidati al successo finale decidessero di entrare in campo in prima persona potrebbero rientrare nel novero dei candidati Tom Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team, Mathias Vacek della Lidl-Trek, il duo Juan Ayuso-Isaac Del Toro della UAE Team Emirates-XRG e Primoz Roglic della Red Bull-Bora-hansgrohe.

La corsa sarà coperta da Raisport + HD dalla 12:15 alle 14:00, da Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15 e da Eurosport 1 dalle 12:00 alle 17:45. In streaming Discovery Plus trasmetterà l’evento dalle 12:00 alle 17:45. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento a partire dalle 12:00.

PROGRAMMA GIRO D’ITALIA 2025

Sabato 17 Maggio- Ottava Tappa Giulianova-Castelraimondo (197 km)

Orario di partenza: 12.15

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE IL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD dalle 12:15 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15; Eurosport 1 dalle 12:00 alle 17:45

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport