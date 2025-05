Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv: orari partenza e arrivo Fiume Veneto-Asiago, programma, streaming

Esistono tutti i presupposti per una scoppiettante giornata di chiusura della seconda settimana di corsa. Cresce l’attesa per come si svilupperà quello che, per certi versi, può rappresentare il degno prologo delle tappe alpine che animeranno la prossima settimana. La caduta nel finale della tappa di ieri ha ridisegnato la classifica generale e consolidato il primato di Isaac Del Toro della UAE Team Emirates-XRG. Il messicano guida la corsa con 1’20’’ su Simon Yates della Team Visma | Lease a Bike e 1’26’’ sul compagno di squadra Juan Ayuso.

La quindicesima tappa del Giro d’Italia 2025, la Fiume Veneto-Asiago di 219 chilometri, propone la possibilità, specialmente nella seconda parte, di un faccia a faccia tra i candidati al successo finale. Ipotizzabile pensare che chi deve recuperare terreno dalla vetta della classifica possa lavorare per creare selezione e provare ad attaccare. La scalata del Monte Grappa, prima categoria di 25,1 chilometri con pendenze tra il 5,7 e l’11%, e la salita di Dori, seconda categoria di 16,4 chilometri con pendenze tra il 5,4 e il 9%, costituiscono lo scenario del possibile duello. Il chilometro Red Bull è posto ad Enego.

Sembra possibile azzardare la possibilità di una fuga da lontano in grado di andare a buon fine. Questa ipotesi però potrebbe tramontare nel caso in cui gli uomini di classifica decidessero di entrare in scena. Proverà a ritagliarsi certamente il suo spazio Lorenzo Fortunato, consapevole del fatto che passare primo sul Monte Grappa significherebbe compiere un importante balzo in avanti nella posizione di leader della classifica dei GPM. Il corridore della XDS Astana Team potrebbe essere una delle opzioni per la squadra kazaka che potrebbe lanciare all’attacco anche l’olandese Wout Poels o Christian Scaroni. Autorevoli candidati al successo di giornata potrebbero essere il francese Romain Bardet della Team Picnic PostNL, già in azione nei giorni scorsi, e il tedesco Georg Steinhauser della Ef Education-EasyPost. Da valutare i postumi della caduta che ha coinvolto gli uomini della Lidl-Trek perché un Mads Pedersen in buone condizioni ha tutte le carte in regola per provare a centrare la quinta affermazione personale. Nel caso in cui dovesse scatenarsi la battaglia tra i primi della classe probabile che la prima a muoversi possa essere la Ineos Grenadiers di Egan Bernal. Isaac Del Toro pedala però alla grande e sembra pronto a rispondere agli attacchi.

La corsa sarà coperta da Raisport + HD dalla 11:25 alle 14:00, da Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15 e da Eurosport 1 dalle 11:30 alle 17:45. In streaming Discovery Plus trasmetterà l’evento dalle 11:15 alle 17:45. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento a partire dalle 11:10.

PROGRAMMA GIRO D’ITALIA 2025

Domenica 25 Maggio-Quindicesima tappa Giro d’Italia 2025 Fiume Veneto-Asiago (219 km)

Orario di partenza: 11:25

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA QUINDICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD dalle 11:25 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15; Eurosport 1 dalle 11:30 alle 17:45

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport