Doppio ed eccesso di generosità: quando il troppo storpia per Berrettini e Musetti

Sforzi che non sono necessari. La questione ha senso porla dal punto di vista razionale, perché quando si entra in una sfera esclusivamente emotiva non si possono emettere giudizi. Non ci sono dubbi che il gesto di Matteo Berrettini di disputare il doppio col fratello Jacopo, pur consapevole dei suoi problemi agli addominali, è stato un atto d’amore che si può comprendere.

Sfortunatamente, la generosità dimostrata da Matteo anche nei confronti del torneo del Foro Italico pone l’accento sul fatto che ormai i giocatori debbano avere un approccio sempre più conservativo. “L’amore che ho per mio fratello, per la città e per il tennis mi ha spinto a scendere in campo. Devo stare attento in queste situazioni, poi se va male devo stare tre mesi senza giocare. Spero di essermi fermato in tempo. I dottori sono stanchi anche loro di vedermi. Il dolore è vicino al punto dove mi aveva fatto male il precedenza, agli obliqui. Non so cosa c’è che non va in questa parte del mio corpo“, le parole di Berrettini.

Doppio che si è protratto fino alla seconda serata romana e ha sicuramente inciso in negativo, dal momento che poi nel giorno successivo per Matteo c’era l’impegno contro Casper Ruud. Una situazione che potrebbe riguardare anche Lorenzo Musetti. Il toscano, quest’oggi, sarà in campo in singolare contro il russo Daniil Medvedev e poi a fine giornata con Lorenzo Sonego in doppio.

Tenendo conto della richiesta energetica che soprattutto la partita contro Medvedev richiederà e sperando poi di affrontare i quarti di finale in singolare, sarebbe auspicabile da parte del carrarino un atteggiamento più conservativo proprio per non sobbarcarsi sforzi eccessivi. Non è un caso che ieri Lorenzo non si sia allenato proprio per le tossine accumulate tra partita contro Brandon Nakashima e doppio contro i fratelli Berrettini.