Doppia coppia azzurra qualificata al main draw nel Future di Battipaglia! Domani in campo tutte le coppie italiane

Ottime notizie per il beach volley tricolore dal Future di Battipaglia, tappa del circuito mondiale in corso di svolgimento in Campania. Due coppie italiane, Cecchini/Ulisse e Marchetto/Krumins, sono riuscite a superare le insidiose qualificazioni e accedere così al tabellone principale, dove da domani si giocheranno le proprie chance nei gironi.

Percorso netto per Marchetto e Krumins, coppia testa di serie numero 1 delle qualificazioni: dopo il bye al primo turno, hanno debuttato con autorità superando per 2-0 (21-19, 21-17) gli australiani Rocker-Graham/Reeves. I due azzurri affronteranno ora la Pool D, dove ad attenderli ci sono gli svizzeri Breer/Flückiger, formazione solida e ben rodata.

Ancora più faticosa ma altrettanto brillante la qualificazione di Cecchini e Ulisse, che hanno dovuto affrontare due match per guadagnarsi il pass. Nel primo turno i due italiani hanno superato i lettoni Birze/Punculis per 2-1 (21-16, 20-22, 15-7), per poi dominare anche al secondo turno contro gli svizzeri Masserey/Schnegg con un convincente 2-0 (21-17, 21-16). Il loro debutto nel girone avverrà contro la forte coppia polacca Kantor/Lejawa, protagonisti abituali del circuito continentale.

Domani, giovedì 30 maggio, sarà anche la giornata del debutto per le altre formazioni italiane già qualificate al main draw. Rossi/Viscovich, teste di serie numero 1 del torneo, se la vedranno in un derby tutto tricolore con Porro/Iervolino, inseriti nella Pool A. Nella stessa Pool, i lituani Knasas/Piesina affronteranno i serbi Klasnic/Makaric. Nella Pool B, Alfieri/Ranghieri, seconda coppia italiana per ranking, scenderanno in campo contro i lettoni Maculevics/Miloss, provenienti dalle qualificazioni. In contemporanea, gli austriaci Kindl/Seiser affronteranno i lituani Rumsevicius/Palubinskas. A completare il quadro azzurro ci penseranno Andreatta/Benzi, attesi nella Pool C dal duello contro i polacchi Lech/Jaroszczak, altra formazione emersa dal tabellone preliminare.

In campo femminile nella Pool A, le teste di serie numero 1 Sestini/Mancinelli apriranno la loro avventura contro le olandesi Negenman/Radstake, provenienti dalle qualificazioni. Una sfida alla portata delle azzurre, che però non dovranno sottovalutare l’entusiasmo e il ritmo delle avversarie. L’altro match del girone vedrà contrapposte le lettoni Ēbere/Konstantinova alle finlandesi Mäenpää/Hirvonen. La Pool B vedrà invece in campo Mazzoni/Lanari, opposte alle lituane Dumbauskaite/Grudzinskaite, accreditate della seconda testa di serie. Si preannuncia una partita impegnativa per le italiane, che cercheranno di sfruttare l’appoggio del pubblico di casa per mettere in difficoltà un duo molto esperto. Nell’altra sfida del girone, le olandesi Veerbeek/Hogenhout, qualificate al main draw, sfideranno le francesi Duval/Pally.

Anche la Pool C propone un confronto interessante per i colori azzurri. Le giovani Annibalini/Franzoni, inserite nel gruppo con la tredicesima testa di serie, affronteranno le francesi Dupin/Kinna, accreditate del numero 3 nel seeding. Le azzurre, ancora in cerca di esperienza internazionale, avranno una buona occasione per mettersi in mostra contro una coppia più rodata. A completare il girone, la sfida tra le norvegesi Tennøy/Olimstad e le svizzere Abbühl/Stolz. Infine, nella Pool D toccherà a Ditta/Fezzi che affronteranno le svizzere Bossart/Demierre, quinta testa di serie. L’altro match del girone vedrà di fronte le olandesi Luini/Poiesz e le ceche Kubistova/Tonova, arrivate al main draw passando dal tabellone preliminare.

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazione: Cecchini/Ulisse ITA [5] – Birze/Punculis LAT [12] 2-1 (21-16, 20-22, 15-7)

Rocker-Graham/Reeves AUS [9] – Santelli I./Santelli R. ARG [8] 2-0 (21-18, 21-13)

Nuyttens/Peters BEL [3] – Mancini/Argilagos ITA [14] 2-0 (34-32, 21-18)

Salit/Kafouros GRE [13] – Masserey/Schnegg SUI [4] 1-2 (14-21, 25-23, 5-15)

Biz/Shaffer USA [11] – Lech/Jaroszczak POL [6] 0-2 (18-21, 22-24)

Kirsten/Kössler GER [7] – Maculevics/Miloss LAT [10] 0-2 (19-21, 19-21)

Secondo turno qualificazione: Marchetto/Krumins ITA [1] – Rocker-Graham/Reeves AUS [9] 2-0 (21-19, 21-17)

Cecchini/Ulisse ITA [5] – Masserey/Schnegg SUI [4] 2-0 (21-17, 21-16)

Nuyttens/Peters BEL [3] – Lech/Jaroszczak POL [6] 0-2 (20-22, 17-21)

Maculevics/Miloss LAT [10] – Andrejevs R./Dūdens LAT [2] 0-2 (12-21, 10-21)

Pool A

Rossi/Viscovich ITA [1] – Porro/Iervolino ITA [16]

Knasas/Piesina LTU [8] – Klasnic/Makaric SRB [9]

Winner of Match 1 – Winner of Match 2

Loser of Match 1 – Loser of Match 2

Pool B

Alfieri/Ranghieri ITA [2] – Maculevics/Miloss LAT [15] [Q]

Kindl/Seiser AUT [7] – Rumsevicius/Palubinskas LTU [10] [Q]

Winner of Match 3 – Winner of Match 4

Loser of Match 3 – Loser of Match 4

Pool C

Andreatta, T./Benzi ITA [3] – Lech/Jaroszczak POL [14] [Q]

Seidl, R./Huber, A. AUT [6] – Andrejevs R./Dūdens LAT [11] [Q]

Winner of Match 5 – Winner of Match 6

Loser of Match 5 – Loser of Match 6

Pool D

Kantor/Lejawa POL [4] – Cecchini/Ulisse ITA [13] [Q]

Breer/Flückiger SUI [5] – Marchetto/Krumins ITA [12] [Q]

Winner of Match 7 – Winner of Match 8

Loser of Match 7 – Loser of Match 8

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazione: McGuire/Speckhals USA [9] – Brok/Nora USA [8] 0-2 (11-21, 12-21)

Mamaja/Aleksāne LAT [5] – Negenman/Radstake NED [12] 0-2 (18-21, 19-21)

Mascrenhas/Mueller AUS [13] – Lutz A./Lutz D. SUI [4] 0-2 (10-21, 10-21)

Kubistova/Tonova CZE [11] – Diaz/Denappole ARG [6] 2-0 (21-17, 21-10)

Deißenberger/Schäkel GER [7] – Månesköld/Bergholm SWE [10] 2-0 (21-17, 21-14)

Secondo turno qualificazione: Veerbeek/Hogenhout NED [1] – Brok/Nora USA [8] 2-0 (21-18, 21-18)

Negenman/Radstake NED [12] – Lutz A./Lutz D. SUI [4] 2-1 (21-19, 17-21, 15-10)

Van Deun/DE CLERCQ BEL [3] – Kubistova/Tonova CZE [11] 0-2 (12-21, 15-21)

Deißenberger/Schäkel GER [7] – Duval/Pally FRA [2] 0-2 (16-21, 10-21)

Pool A

Sestini/Mancinelli ITA [1] – Negenman/Radstake NED [16] [Q]

Ēbere/Konstantinova LAT [8] – Mäenpää/Hirvonen FIN [9]

Winner of Match 1 – Winner of Match 2

Loser of Match 1 – Loser of Match 2

Pool B

Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [2] – Mazzoni/Lanari ITA [15]

Veerbeek/Hogenhout NED [7] [Q] – Duval/Pally FRA [10] [Q]

Winner of Match 3 – Winner of Match 4

Loser of Match 3 – Loser of Match 4

Pool C

Dupin/Kinna FRA [3] – Annibalini/Franzoni ITA [14]

Tennøy/Olimstad NOR [6] – Abbühl/Stolz SUI [11]

Winner of Match 5 – Winner of Match 6

Loser of Match 5 – Loser of Match 6

Pool D

Luini/Poiesz NED [4] – Kubistova/Tonova CZE [13] [Q]

Bossart/Demierre SUI [5] – Ditta/Fezzi ITA [12]

Winner of Match 7 – Winner of Match 8

Loser of Match 7 – Loser of Match 8