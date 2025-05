Domani c’è lo sterrato al Giro d’Italia: tutti i settori, le località e i km di Strade Bianche nella Gubbio-Siena

Un crossover a due ruote nella Corsa Rosa. Domani, domenica 18 maggio, si correrà la nona tappa del Giro d’Italia 2025. Si tratterà di una frazione molto particolare: il percorso infatti, lungo 181 km con partenza a Gubbio ed arrivo a Siena, sarà contrassegnata da un finale che comprenderà parte dello splendido tracciato che abbiamo già visto nelle Strade Bianche.

Dopo la partenza infatti, i corridori si avvicineranno al senese passando prima da Cortona e, successivamente, da Sinalunga. Proprio qui si affronteranno una serie di sterrati già noti a gran parte del gruppo: stiamo parlando dello sterrato di Pieve a Salti (8.0 km), settore di Serravalle (9,3 km), San Martino in Grania (9,4 km), Monteaperti (600 metri) e Colle Pinzuto (2,4 km con pendenze fino al 15%). In ultimo ci si dirigerà dunque verso il tracciato cittadino di Siena.

Impegno dunque probante per i protagonisti in lizza, con una situazione in classifica generale che potrebbe essere stravolta proprio con il passaggio nel cuore della Toscana. A complicare il tutto anche le condizioni meteorologiche: secondo le ultime previsioni nella prima parte di tracciato potrebbero verificarsi delle precipitazioni. Di seguito i settori, i km, e le località delle Strade Bianche interessate nella nona tappa del Giro d’Italia.

GIRO D’ITALIA, NONA TAPPA: I SETTORI DELLE STRADE BIANCHE