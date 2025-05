Djokovic verso il titolo n.100: solo Connors e Federer meglio. La classifica storica

Quella di oggi, contro Hubert Hurkacz a Ginevra, può essere una giornata particolare per Novak Djokovic. Il serbo, infatti, per la seconda volta nel 2025 cerca il titolo numero 100 in singolare in carriera. La tripla cifra è stata raggiunta da soli due uomini prima di lui, vale a dire Jimmy Connors e Roger Federer.

Per quanto sia vero che Djokovic è avanti 7-0 nei precedenti con Hurkacz, è altrettanto vero che rimane un dettaglio non insignificante: negli ultimi tempi il polacco sembra abbonato alla negazione di momenti storici. Nel 2021, infatti, fu lui l’ultimo giocatore ad affrontare in un match ufficiale Federer: lo sconfisse nei quarti di Wimbledon, con annesso 6-0 nel terzo set. E, nel 2024, chiuse l’era di Roma di Rafael Nadal, lasciandogli soltanto quattro game.

Come detto, è il secondo tentativo di Djokovic in pochi mesi: a Miami, infatti, il serbo andò molto vicino a conquistare il centesimo titolo, ma fu stoppato a sorpresa dal ceco Jakub Mensik, che si prese di forza il primo Masters 1000 in carriera contro un po’ tutto: pronostici e storia che secondo molti pareva già scritta.

La classifica che andiamo a vedere dei tornei di singolare vinti in carriera ha un dettaglio da tenere in considerazione: parla solo dell’Era Open, dunque degli anni dal 1968 (o meglio, da una sua parte) in poi. Per questo, ad esempio, è da rimarcare un numero impressionante, che è quello dei 72 titoli di Rod Laver, che nel professionismo pre-apertura totale si erse al ruolo di dominatore al fianco di Roy Emerson.

CLASSIFICA TORNEI ATP VINTI IN ERA OPEN

1 Jimmy Connors (USA) 109

2 Roger Federer (SUI) 103

3 Novak Djokovic (SRB) 99

4 Ivan Lendl (CZE/USA) 92

5 Rafael Nadal (ESP) 77

6 John McEnroe (USA) 72

7 Rod Laver (AUS) 77

8 Bjorn Borg (SWE) 66

9 Ilie Nastase (ROU), Pete Sampras (USA) 64

11 Guillermo Vilas (ARG) 62

12 Andre Agassi (USA) 60

13 Boris Becker (GER), Stan Smith (USA) 49

15 Andy Murray (GBR) 46

16 Arthur Ashe (USA) 45

17 Thomas Muster (AUT) 44

18 Stefan Edberg (SWE), John Newcombe (AUS) 41

20 Ken Rosewall (AUS) 40

Edberg è a 41, e non a 42, poiché il torneo olimpico da lui vinto nel 1984 contava solo come torneo dimostrativo e non come torneo ufficiale.

Se si prende in considerazione anche il doppio, il leader assoluto è John McEnroe, con 155 tra singolare, doppio e doppio misto (77-77-1), seguito dai gemelli Bryan (solo in doppio e misto), con 128 per Mike e 126 per Bob. Djokovic, in questa fattispecie, può diventare nono da solo a quota 101 (100-1), a due lunghezze da Nadal (103, 92-11).