Diego Ulissi in maglia rosa: il premio alla carriera per un pilastro del ciclismo italiano

Arriva finalmente, dopo otto tappe, una gioia in casa azzurra al Giro d’Italia 2025. Nessuna vittoria per i padroni di casa fino ad oggi, ma sul traguardo di Castelraimondo si può gioire per la Maglia Rosa conquistata da Diego Ulissi al termine di una lunga fuga.

Il toscano, classe 1989, si è andato a regalare il premio ad una carriera comunque ricca di successi: per lui addirittura otto le vittorie di tappa nella Corsa Rosa, 48 le vittorie da professionista ed una striscia ancora immacolata di quattordici anni con almeno una vittoria per ogni anno.

Il nativo di Cecina, che risiede da anni a Lugano, è uno dei pilastri del ciclismo tricolore nel Nuovo Millennio: le premesse, con i due trionfi ai Mondiali juniores tra 2006 e 2007, non sono state disattese. Tanti successi, tanti piazzamenti di lusso e anche tanto lavoro per i compagni di squadra. Corridore che si è sempre fatto apprezzare da capitani ma anche dagli avversari.

Il passaggio all’Astana dopo tanti anni tra Lampre e UAE sembra aver dato ancora linfa ad Ulissi che è stato fermato anche per problemi fisici nella sua carriera. Siamo agli ultimi sprint (nel ciclismo di oggi 35 anni si fanno sentire), ma c’è spazio ancora per trovare ulteriori soddisfazioni: chissà, magari già in questo Giro, andando a caccia di un’altra vittoria di tappa. Nel frattempo però può godersi una notte in Rosa.