Del Toro risponde a tutti gli attacchi: pagherà la terza settimana? Ayuso non convince

Si è conclusa anche la seconda settimana del Giro d’Italia 2025 e finora a dettare legge in classifica generale è stato senza alcun dubbio Isaac Del Toro, che si è preso il ruolo di principale favorito per la vittoria finale. Il messicano sta mostrando una condizione eccezionale e anche nella tappa odierna ha gestito ogni situazione possibilmente pericolosa con una supremazia evidente.

Del Toro si è preso la maglia rosa nella tappa con arrivo a Siena e da quel momento non ha più lasciato il simbolo del primato. Ha resistito a cronometro e poi in questa settimana ha saputo guadagnare secondi ogni volta che gli era possibile tra sprint intermedio e abbuoni al traguardo.

Inoltre il messicano ha sempre saputo farsi trovare al posto giusto nel momento giusto, anche con un pizzico di fortuna come nella caduta di ieri che ha sconvolto un po’ la gara dei big. Soprattutto la Maglia Rosa non lascia nulla agli avversari, rispondendo colpo su colpo ad ogni loro attacco, come accaduto oggi con Bernal sul Monte Grappa o anche nel finale con i vari scatti di Caruso, Gee e Simon Yates, andando a sua volta al contrattacco.

Da capire ovviamente come si comporterà Del Toro la prossima settimana e con le montagne in arrivo. Il messicano sta dimostrando una condizione eccezionale, sicuramente la migliore tra i big. Certo bisognerà capire se l’esuberanza mostrata in questi giorni da Del Toro potrebbe ritorcersi proprio contro di lui, con il messicano che potrebbe aver speso qualche energia di troppo.

C’è poi ovviamente il tema del duello in casa UAE con Juan Ayuso. Lo spagnolo anche oggi non ha convinto del tutto, facendosi trovare un po’ impreparato nel momento dei vari attacchi. Del Toro ha un vantaggio di un minuto e venti secondi sul compagno di squadra e già la tappa di martedì probabilmente dirà molto su chi davvero sarà il capitano della UAE fino a Roma.