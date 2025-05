Del Toro: “Maglia rosa incredibile. Con Ayuso siamo amici. L’ultima settimana sarà dura”

Era attesa come uno dei possibili snodi chiave della corsa. La decima tappa del Giro d’Italia regala emozioni in serie e ridisegna nuovamente la classifica. Sul traguardo di Siena il belga Wout Van Aert della Team Visma | Lease a Bike precede Isaac Del Toro della UAE Team Emirates-XRG e Giulio Ciccone della Lidl-Trek.

Assoluto protagonista di giornata è però il corridore messicano, che anima la corsa nelle fasi decisive attaccando a cinquanta chilometri dall’arrivo e a sedici chilometri dalla conclusione scatta nuovamente e sgretola la resistenza della concorrenza, riesce a tenere il suo passo solo il fuoriclasse belga.

Del Toro prova lo scatto nel finale per vincere anche la tappa, Van Aert resiste al suo tentativo e lo brucia in volata. Il corridore della UAE Team Emirates-XRG conquista la maglia rosa e guida ora la classifica con 1’13’’ sul compagno di squadra Juan Ayuso e 1’30’’ su Antonio Tiberi della Bahrain-Victorious.

Al termine della corsa il nuovo leader della classifica generale commenta così la giornata ai microfoni di Rai 2: “È troppo presto per dire fino a quando potrò indossare la maglia. Credo sia un sogno, è incredibile essere in questa posizione. Volevo vincere la tappa perché mi sono sempre piaciute le frazioni con lo sterrato. Non posso non essere contento. Grazie alla mia famiglia e alla squadra”.

“Dovevo essere attento alla corsa e ho cercato di sfruttare il momento. Io e Juan Ayuso abbiamo un normale rapporto di amicizia, va bene così. L’ultima settimana sarà dura e noi dobbiamo essere lì come squadra, la nostra formazione è veramente incredibile”.