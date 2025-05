Del Toro: “Aspettiamo domani e dopodomani. Dovrò essere intelligente e pronto”

La diciottesima tappa del Giro d’Italia 2025 premia il coraggio degli attaccanti di giornata. Sul traguardo di Cesano Maderno il tedesco Nico Denz della Red Bull – BORA – hansgrohe precede di 1’01’’ Mirco Maestri della Team Polti VisitMalta e il belga Edward Planckaert della Alpecin – Deceuninck.

Il gruppo degli uomini di classifica lascia andare i fuggitivi, arriva al traguardo con quasi quattordici minuti di ritardo e si prende una giornata di riposo. Isaac Del Toro ne approfitta per recuperare preziose in vista delle due tappe di montagna di domani e sabato. Il messicano conserva la maglia rosa con un vantaggio di 41’’ sull’ecuadoriano Richard Carapaz della EF Education – EasyPost e 51’’ sul britannico Simon Yates della Team Visma | Lease a Bike.

Al termine della corsa il leader della classifica generale commenta così la giornata ai microfoni di Spazio Ciclismo: “Tutto bene. Giornata tranquilla per tutti, siamo arrivati tutti insieme in gruppo e non è successo niente. Noi siamo tranquilli, ma credo che tutto il gruppo stia aspettando domani e dopodomani. Onestamente non lo so. Io so che dovrò essere lì davanti, poi stasera o domani discuterò con la squadra e capiremo cosa fare giorno dopo giorno.

Tutti stanno andando molto forte e si stanno comportando bene anche tatticamente, io dovrò essere intelligente e pronto. Non mi sentivo al meglio in bici, ma ho comunque fatto del mio meglio per rimanere con tutti gli altri. Non ho alcun rimpianto. Ci sono tante cose che io non posso controllare, ma sicuramente spero nei prossimi giorni di essere al mio meglio”.