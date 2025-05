Definiti gli avversari dei qualificati al Roland Garros: Musetti trova un tedesco, Zeppieri avrà Alcaraz!

Il tabellone del Roland Garros 2025 si è delineato nella sua interezza al termine delle qualificazioni e così tutti i giocatori iscritti al secondo Slam della stagione hanno conosciuto i propri avversari per il primo turno del torneo che scatterà domenica 25 maggio sulla terra rossa di Parigi. Diversi big erano in attesa di sapere l’identità degli sfidanti per il debutto nella capitale francese, tra cui lo spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica e grande favorito della vigilia.

Il numero 2 del mondo se la dovrà vedere con il nostro Giulio Zeppieri, cha ha superato brillantemente i durissimi preliminari e avrà così la possibilità di fronteggiare il formidabile iberico, reduce dai successi al Masters 1000 di Madrid e agli Internazionali d’Italia. Al 23enne laziale servirà una grande impresa a tre anni di distanza dalla semifinale del torneo ATP 250 di Umago, dove addirittura vinse il primo set subendo poi la rimonta da parte di Alcaraz (in quell’occasione sconfitto da Jannik Sinner nell’atto conclusivo).

Lorenzo Musetti si presenterà all’appuntamento da testa di serie numero 8 e da numero 7 del mondo visto il sorpasso operato ai danni del norvegese Casper Ruud in settimana. Il toscano affronterà il tedesco Yannick Hanfmann: vero che è scivolato al 137mo posto del ranking ATP, ma è insidioso su questa superficie e lo scorso anno strappò un set a Jannik Sinner proprio al primo turno del Roland Garros. I precedenti sono in parità (1-1): Musetti ebbe la meglio nella semifinale di Cagliari nel 2020, due anni fa Hanfmann si impose a Madrid.

Il norvegese Casper Ruud (numero 7 del tabellone) dovrà superare l’ostacolo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, il russo Andrey Rublev (testa di serie numero 17 del seeding) se la dovrà vedere con il sudafricano Llyod Harris, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n. 26) sarà atteso dal derby con Pablo Llamas Ruiz, il bulgaro Grigor Dimitrov (n. 16) ha pescato lo statunitense Ethan Quinn, lo statunitense Alex Michelsen (n. 32) giocherà contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo.

Il francese Clement Tabur si è meritato il derby con Corentin Moutet, il cinese Yunchaokete Bu affronterà l’austriaco Filip Misolic, l’australiano Adam Walton incrocerà il tedesco Maximilian Marterer, altro derby francese tra Hugo Gaston e Ugo Blanchet, il transalpino Kyrian Jacquet metterà alla prova il portoghese Nuno Borges. In programma anche due testa a testa tra qualificati: il georgiano Basilashvili incrocerà il portoghese Rocha, Matteo Gigante ha pescato il libanese Benjamin Assan.