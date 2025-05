Davidovich Fokina o Lehecka: comunque vada un terzo turno non semplice all’orizzonte per Sinner

Il percorso nei tornei del Grande Slam riserva, molto spesso, un ostacolo insidioso quando gli atleti arrivano nei sedicesimi di finale. Un rapido sguardo al cammino che attende Jannik Sinner nel torneo francese conferma questa tendenza. A livello di terzo turno il numero uno del mondo dovrebbe incrociare il vincente del match tra lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero 26, e il ceco Jiri Lehecka.

Il giocatore iberico ha debuttato nel torneo superando la battaglia con il connazionale Pablo Llamas Ruiz, battuto, in poco più di tre ore, con lo score di 6-3 6-2 6-7(4) 6-3. Nelle ultime due uscite prima dello Slam francese Davidovich Fokina è stato travolto al secondo turno degli Internazionali d’Italia dall’olandese Jesper De Jong con un roboante 6-0 6-2 e ad Amburgo ha perso da Flavio Cobolli, poi vincitore del torneo, negli ottavi di finale.

I migliori risultati sulla terra colti dal numero 29 del mondo in questa stagione sono la semifinale raggiunta nel Masters 1000 di Montecarlo, torneo in cui ha superato avversari quotati come Shelton e Draper tenendo poi testa a Carlos Alcaraz, e i quarti nel torneo ATP 500 di Barcellona.

Per guadagnarsi il pass per la sfida con il numero uno del mondo il giocatore spagnolo dovrà superare un impegnativo secondo turno il ceco Jiri Lehecka. Al suo debutto nel torneo il numero 34 del ranking ATP ha liquidato la pratica Jordan Thompson imponendosi, in poco meno di due ore, con il punteggio di 6-4 6-2 6-1.

Il miglior risultato stagionale del ventiquattrenne nativo di Mlada Boleslav è la semifinale raggiunta nell’ATP 500 di Doha, torneo in cui ha eliminato nei quarti di finale lo spagnolo Carlos Alcaraz e si è arreso al terzo set contro Jack Draper. Lehecka ha ritrovato un minimo di fiducia la scorsa settimana spingendosi fino ai quarti di finale ad Amburgo, incontro poi perso con l’argentino Etcheverry.

Lo spagnolo e il ceco, pur con stili di gioco differenti, possono rappresentare clienti più che scomodi per Sinner. Lehecka è giocatore dotato di gran servizio ed ottimi colpi da fondo, rischia spesso il vincente, in diverse occasioni sono numerosi i gratuiti, e non disdegna la chiusura del punto a rete. Nella giornata giusta il ceco può mettere in difficoltà anche avversari molto più quotati. Davidovich Fokina porta in dote un buon servizio, è capace di grande regolarità nei colpi da fondo e riesce ad offrire numerose variazioni alla propria palla per togliere ritmo all’avversario.