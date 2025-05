Darren Cahill: “Bravo Jannik, superare le aspettative è diventata la tua norma”

Si è concesso un giorno da turista a Roma, all’indomani della finale degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis, Darren Cahill, tecnico di Jannik Sinner, che ha postato una foto sui social che lo ritrae dinanzi al Colosseo, prima di partire alla volta di Parigi per il Roland Garros.

Il tecnico ne ha approfittato per fare i complimenti a Sinner, capace di arrivare all’ultimo atto dell’ATP Masters 1000 di Roma al primo torneo dopo la fine della sospensione di tre mesi, sottolineando come il risultato fosse inatteso per ovvi motivi. Non sono mancate, inoltre, le congratulazioni a Carlos Alcaraz per la conquista del titolo.

Le parole di Darren Cahill su Instagram: “Grazie, Roma. Congratulazioni a Carlos Alcaraz ed al suo team. Una prestazione meravigliosa. Due settimane fantastiche in Italia per tutti noi. Bravo Jannik. Superare le aspettative è diventata la tua norma, il che è tutt’altro che normale. Parigi è la prossima. Forza Italia“.

IL POST SU INSTAGRAM DI DARREN CAHILL