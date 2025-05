Daniele Lavia: “Posto fisso in Nazionale? C’è posto per tutti, Bottolo importante per rifiatare”

Daniele Lavia è stato il graditissimo ospite della puntata di FOCUS Pallavolo in onda sul canale YouTube di OA Sport. Lo schiacciatore della Trentino Volley si è raccontato a 360 gradi tra ricordi e vittorie, ovviamente sia a livello di club, sia a livello di Nazionale. Il giocatore di origine calabrese ha iniziato il suo racconto da un dato particolare che gli viene ricordato ad inizio intervista. “Io, Sbertoli e Michieletto siamo contemporaneamente campioni del mondo con l’Italia, quindi campioni d’Europa e nazionali con Trento. Qualcosa di speciale, senza dubbio. La vittoria più importante? Senza dubbio il Mondiale, anche perché la prima, è stata speciale. Vincere in casa della Polonia con 12.000 spettatori che ti fischiano non è una cosa di poco conto”.

Il classe 1999 prosegue: “Dopodiché sono diventato campione d’Europa e ho centrato lo Scudetto con Trento. Un traguardo notevole. Non dimentico nemmeno l’Europeo del 2021 vinto in finale contro la Slovenia, una squadra che aveva tanti miei ex-compagni di Ravenna. Un match davvero speciale anche per quello per me. Ravenna mi lascia grandi ricordi. Ho vissuto due anni splendidi che mi hanno fatto crescere tantissimo. Ho lasciato il cuore in quella città che è incredibile, dove si vive benissimo e tutto è splendido”.

Ultima, ma non in ordine di importanza, la Champions League conquistata con Trento: “Diciamo che quella Coppa non sappiamo nemmeno noi come abbiamo fatto a vincerla – scherza – Io ero reduce da appena 3 allenamenti dopo 20 giorni di stop. Sbertoli aveva appena recuperato da un dito rotto che lo aveva tenuto lontano dai campi per 2 mesi. Davvero un successo speciale”.

L’ultimo successo di Daniele Lavia, in ordine di tempo, è lo Scudetto con Trento: “Una vittoria non facile, con un ultimo mese davvero tirato. Il fatto che l’allenatore avesse già la valigia pronta? Non è la prima volta che ci capita. Il nostro percorso è stato un po’ tutto così. Siamo qui da 4 anni, abbiamo disputato tante finali ma poche vittorie. Diciamo un successo l’anno. C’è stata subito la Supercoppa, quindi Scudetto, Champions League e Scudetto. Forse potevamo vincere di più, ma non è mai scontato arrivare all’atto conclusivo. Chiudere al secondo posto ti stronca, ovviamente, ma ti aiuta a ripartire con più slancio. Quest’anno volevamo vincere a tutti i costi, dopo un’annata con diverse batoste. L’addio del coach ci ha dato una scossa”.

Come mai tutti questi addii? La risposta non è semplice: “Sicuramente noi non siamo un gruppo difficile, anzi. Non è difficile allenarci, siamo un gruppo unito che ama lavorare tanto. Le scelte sono della società, noi ci limitiamo a fare il nostro. Le decisioni sono sopra di noi. Non è questione di difficoltà per noi, forse c’è solo voglia di cambiamento. Il nostro gruppo? Ci sono tanti compagni divertenti, da Michieletto a Laurenzano, fino a Pellacani. Il bello, però, è che siamo tutti uniti dentro e fuori il campo. Se c’è qualcosa che non va ce lo diciamo in faccia, parliamo tra di noi e risolviamo”.

L’addio di Lavia, invece, appare lontano. “Io bandiera di Trento? Difficile da dire. Siamo gente di sport e sappiamo che tutto può accadere e cambiare in poco tempo. Le cose, come sempre, si fanno in due. Fino a che siamo tutti d’accordo io rimango volentieri. Questa società è sempre stata un punto di riferimento per me. Sono contentissimo, la città è stupenda, il club è incredibile e non ci fa mai mancare nulla”.

Ultima battuta sulla Nazionale con un titolo iridato da difendere nei Mondiali che si giocheranno nelle Filippine: “Sarà un’estate davvero lunga. Avremo la VNL e il Mondiale che finirà a settembre. Se sarò titolare fisso? Penso che la presenza di Mattia Bottolo sia importante. Siamo un gruppo aperto che ha bisogno di tutti. Avremo tanti match uno dietro l’altro e c’è posto per tutti. Riposare, ogni tanto, non fa male a nessuno ma, per questo, ci penserà il CT De Giorgi”.