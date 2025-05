Damiano Caruso ruggisce: “Condizione migliore del previsto, non voglio mollare niente”

Damiano Caruso sta disputando un Giro d’Italia con i fiocchi, mettendo sulla strada il suo proverbiale cuore oltre a una sconfinata esperienza e a un carisma di primaria ordinanza. Il 37enne siciliano si era presentato al via per supportare Antonio Tiberi, ma ha saputo pedalare sempre molto brillantemente ed è rimasto nelle posizioni di vertice con grande regolarità. Dopo la caduta del giovane compagno di squadra a Nova Gorica è diventato l’uomo di classifica della Bahrain-Victorious e dopo la crisi del laziale è indiscutibilmente il capitano.

Dopo il secondo posto nel Giro d’Italia 2021, uno dei grandi veterani del ciclismo tricolore sogna di lasciare un nuovo sogno nella Corsa Rosa e al momento occupa il quinto posto in classifica generale con un ritardo di 3’06” dal messicano Isaac Del Toro. Mancano ancora il tappone alpino di venerdì e il micidiale Colle delle Finestre nella giornata di sabato, ora è lecito sognare un piazzamento di lusso vista l’eccellente condizione fisica che sta mostrando sull’asfalto.

Damiano Caruso ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Passano gli anni e sono tra i primi, per fortuna. Pensavo che sarebbe stato l’ultimo anno, ci tenevo a fare bene: ho fatto tutto l’inverno con l’obiettivo di aiutare Antonio (Tiberi, n.d.r.) e regalarmi un’ultima soddisfazione con una vittoria di tappa, ma la condizione è migliore di quanto aspettassi. Rimangono tre giornate veramente impegnative, non voglio regalare niente e voglio godermela fino in fondo“.