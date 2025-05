Damiano Caruso: “Non ho la forza per attaccare, voglio difendere la top-5”. E rinnova per un anno

Damiano Caruso è riuscito a difendere la quinta posizione nella classifica generale del Giro d’Italia 2025, stringendo i denti nella tappa odierna di montagna e rimanendo così brillantemente nella top-5 della Corsa Rosa. Il capitano della Bahrain-Victorious si trova a 3’36” dal messicano Isaac Del Toro e proverà a conservare il piazzamento di lusso anche al termine della durissima frazione di domani.

Damiano Caruso ha analizzato la frazione odierna ai microfoni di Spaziociclismo: “Più che sul filo della tensione oggi è stata sul filo della fatica, costante. Alla fine comunque per quanto mi riguarda è andata bene. Pensare di attaccare non è sicuramente nelle mie corde, devo ammettere che non ne ho la forza. Io però volevo difendermi e l’ho fatto bene. Ringrazio Antonio Tiberi perché nel finale è stato fondamentale a gestire le ultime fasi di gara. Per noi è una giornata positiva e domani si darà fondo a tutte le energie rimaste in corpo“.

L’esperienza potrebbe rivestire grande importanza nella durissima frazione di domani che prevede il Colle delle Finestre: “Per me è fondamentale perché conosco bene il mio fisico e i miei limiti e quindi la gestione del mio sforzo. Ho chiaro in mente come dovrò gestire tutta la giornata di domani per difendere questa top-5 che è il mio obiettivo“. Il siciliano non crede al podio: “Onestamente la vedo dura. Salvo imprevisti non credo di poterci riuscire. Per me comunque è già importantissimo arrivare nei primi cinque“.

Il 37enne ha rinnovato per un’altra stagione con la Bahrain-Victorious: “La cosa che mi piace di più è che a questa età riesco ancora a stupire anche me stesso. In queste fasi finali della mia carriera ho sempre pensato solo a fare bene il mio lavoro e oggi mi ritrovo qui, quinto al Giro d’Italia. Sono felicissimo perché non c’è cosa più bella e gratificante di riuscire a far bene il proprio lavoro“.