D’Ambrosio, Quadarella e Miressi debuttano al Mare Nostrum a Barcellona. Fari puntati su Pilato e Razzetti

Dopo l’incoraggiante esordio di Montecarlo per i portacolori azzurri, il circuito Mare Nostrum 2025 fa tappa a Barcellona, dove il 21 e 22 maggio va in scena la seconda delle tre tappe in programma. La spedizione azzurra si presenta forte dei risultati positivi ottenuti nella piscina del Principato e rilancia le proprie ambizioni in vista dei Mondiali di Singapore di fine luglio, vero obiettivo stagionale per molti protagonisti.

La copertina, come già accaduto nel primo appuntamento, è tutta per Benedetta Pilato. La 19enne pugliese, reduce da una fase complicata, ha firmato a Montecarlo il miglior tempo mondiale stagionale nei 50 rana con 29”87, per poi confermarsi anche nella finale sprint con un altro crono sotto i 30” (29”90). A Barcellona sarà ancora lei la donna da battere in una gara che può rappresentare il trampolino di lancio verso una stagione da protagonista e nella quale l’atleta pugliese deve ancora conquistare il pass per Singapore.

Conferme importanti sono attese anche da Alberto Razzetti, autore di una doppietta di spessore nel Principato: il ligure ha vinto i 200 farfalla in 1:57.03 e i 200 misti in 2:00.49, mostrando solidità e tenuta in entrambe le specialità. A Barcellona cercherà di ribadire il proprio stato di forma contro avversari di livello e mettere un ulteriore tassello verso il massimo appuntamento stagionale.

Tra gli uomini, hanno ben figurato anche Manuel Frigo, secondo nei 100 stile libero con 49.45, e Fabio Dalu, due volte secondo nei 400 stile (3:53.60) e nei 400 misti (4:24.49). Nella rana maschile, si annuncia battaglia con Nicolò Martinenghi e Ludovico Blu Art Viberti, già protagonisti nei 100 e 50 a Montecarlo, dove hanno chiuso rispettivamente secondo e terzo nei 100, e secondo Viberti nel format sprint dei 50.

Attesa anche per il ritorno in gara di Simona Quadarella, che esordirà nella tappa catalana dopo aver saltato Montecarlo. La mezzofondista romana sarà al via negli 800 e nei 1500 stile libero, prove che rappresentano la sua tradizionale roccaforte. A completare il contingente femminile ci saranno anche Sara Franceschi, due volte a podio a Montecarlo (seconda nei 400 misti e terza nei 200), Sara Curtis, già terza nei 100 stile e semifinalista nei 50, Costanza Cocconcelli, Francesca Fangio, Lisa Angiolini, Emma Virginia Menicucci, Anita Gastaldi e Giorgia Tononi, quest’ultima reduce da un buon secondo posto nei 400 stile del Principato.

Completano il gruppo maschile diversi atleti interessanti come Giacomo Carini, Alessandro Miressi, Giovanni Caserta, Marco De Tullio, Carlos D’Ambrosio e Paolo Conte Bonin, pronti a dare battaglia in una due giorni che si preannuncia di alto livello tecnico. Il Mare Nostrum proseguirà poi il prossimo weekend con la tappa conclusiva di Canet-en-Roussillon, ultima occasione utile per testare la condizione prima della lunga volata estiva verso Singapore.