DALL’OLIMPO AL COLOSSEO! Errani/Paolini firmano il bis agli Internazionali d’Italia: Kudermetova/Mertens si arrendono

Sara Errani e Jasmine Paolini lo hanno rifatto! Straordinario bis della coppia azzurra, che per il secondo anno consecutivo trionfa agli Internazionali d’Italia. Una vittoria arriva in due set contro la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens con il punteggio di 6-4 7-5 in un’ora e quarantasei minuti di gioco, rimontando in entrambi i set due break di svantaggio.

Per Errani si tratta del trentaquattresimo titolo in doppio della carriera, il terzo al Foro Italico, mentre per Paolini è l’ottavo. Jasmine completa due settimane da sogno a Roma, diventando la prima giocatrice dal 2009 a vincere sia in singolare sia in doppio in un WTA 1000. Un’impresa straordinaria quella della tennista toscana, che ieri era riuscito a mettere il proprio nome nell’albo d’oro degli Internazionali quarant’anni dopo Raffaella Reggi.

Inizio di partita completamente in salita per le azzurre. Kudermetova/Mertens si portano sullo 0-40 nel primo game, ma Errani/Paolini riescono ad annullare le tre palle break. Al punto decisivo, però, Paolini stecca di dritto ed arriva il break di Kudermetova/Mertens. La russa e la belga allungano ulteriormente con un altro break nel terzo game, salendo 4-0. Da questo momento cambia completamente l’inerzia del match.

Errani/Paolini recuperano il primo break e poi pareggiano nell’ottavo game al punto decisivo, con Sara che chiude benissimo a rete dopo l’ottima risposta di Jasmine. La striscia di game consecutivi delle azzurre prosegue e nel decimo game ancora al punto decisivo la coppia italiana trova il break, con Errani che chiude a rete per il clamoroso 6-4 in questo primo set.

Anche l’avvio di secondo set è complicatissimo per la coppia italiana. Kudermetova/Mertens strappano a zero il servizio alle azzurre in apertura e poi raddoppiano nel terzo game con il dritto sulla riga della belga. Ancora una volta Kudermetova/Mertens si portano sul 4-0, ma subiscono clamorosamente la nuova rimonta delle azzurre. Nel sesto game ci pensa un errore di dritto della russa a dare il primo break, poi nell’ottavo gioco è Sarita a chiudere a rete un punto bellissimo.

Completata la rimonta questa volta, però, le azzurre perdono nuovamente al servizio. La reazione di Errani/Paolini non si fa attendere e si prendono l’immediato controbreak al punto decisivo (era anche set point) con Kudermetova che sbaglia di dritto. Nel dodicesimo game si arriva ancora al punto decisivo, che equivale al match point per le azzurre e Paolini trova la risposta vincente di dritto che manda in paradiso la coppia italiana, che completa la rimonta sul 7-5 e vince ancora gli Internazionali d’Italia.