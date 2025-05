Curling, Italia oro nei Mondiali junior nel doppio misto! Stefano Spiller e Lucrezia Grande strepitosi

È un’Italia egemone nel doppio misto del curling. Messo in archivio l’oro mondiale di Stefania Constantini e Amos Mosaner a livello assoluto a Fredericton (Canada), il Bel Paese si è riproposto con qualità eccelsa nella medesima specialità a livello giovanile a Edmonton (Canada).

A emulare Constantini e Mosaner, infatti, sono stati Lucrezia Grande e Stefano Spiller, dominatori della rassegna giovanile vincendo esattamente come i campioni olimpici il metallo più pregiato, senza perdere un solo incontro (9 su 9). Il duo tricolore ha concluso al primo posto il Gruppo A nella fase gironi, imponendosi in tutti e sei i match disputati. A cadere sono state infatti le rappresentative di Polonia, Svezia, Hong Kong, Nuova Zelanda, Cechia e Norvegia.

Nella fase a eliminazione diretta Grande e Spiller hanno letteralmente sbaragliato la concorrenza. Nel quarto di finale gli USA hanno subìto un passivo di 8-1, mentre in semifinale la Corea del Sud (bronzo al termine della competizione) si è dovuta arrendere sullo score di 9-1.

Poco da fare anche per i danesi Katrine e Jacob Schmid, costretti a cedere in finale 8-2 alla classe dei nostri portacolori. Con questo risultato, l’Italia è entrata di diritto nella storia come la vincitrice della prima competizione iridata giovanile di sempre del doppio misto nel curling. Un movimento straordinario, ricordando anche quanto fatto da Spiller, dal fratello gemello Cesare, Francesco Vigliani, Stefano e Andrea Gilli, vittoriosi nei Mondiali juniores nel settore maschile, dove la squadra nostrana ha trionfato per la prima volta.