Curling, Constantini e Mosaner verso Milano Cortina 2026: “Tra noi c’è grande feeling e tanta comunicazione”

Stefania Constantini e Amos Mosaner formano la coppia d’oro del curling italiano, avendo conquistato negli ultimi due tornei disputati insieme in doppio misto il titolo olimpico a Pechino 2022 e quello mondiale in Canada un paio di settimane fa. In entrambi i casi gli azzurri hanno trionfato da imbattuti, collezionando quindi nel complesso 22 vittorie consecutive e proiettandosi verso la stagione olimpica di Milano Cortina 2026 con ambizioni importanti.

“I Mondiali di doppio misto in Canada sono andati decisamente molto bene. Amos ed io non giocavamo insieme dai Giochi di Pechino 2022: nonostante fosse passato tanto tempo, siamo riusciti a trovare una dinamica nuovamente perfetta per conquistare il titolo. Ancora una volta da imbattuti. È un’altra grande soddisfazione che porteremo a lungo nel cuore. Tra noi c’è tanta comunicazione, è un continuo collaborare per raggiungere l’obiettivo comune”, dichiara Constantini (fonte: CONI).

La skip della Nazionale femminile ha poi parlato dei Giochi Olimpici 2026, che si terranno proprio sul ghiaccio della sua Cortina: “Ci piacerebbe rappresentare l’Italia all’Olimpiade in casa. Sarebbe pazzesco gareggiare sia con la squadra femminile sia nel doppio misto. A Pechino abbiamo vinto, sarebbe un sogno confermarci nel nostro Paese”.

“C’è grande feeling tra noi. Mentre uno esegue, l’altro ascolta. E viceversa. Lavoriamo per il bene comune e per raggiungere un risultato comune. Abbiamo sempre ragionato partita per partita senza pensare troppo in prospettiva. Presentarci a Milano Cortina da campioni olimpici e mondiali sarebbe un bel biglietto da visita, ma intanto pensiamo alla preparazione in vista della stagione olimpica. Davanti a noi ci sono mesi di duro lavoro: vogliamo arrivare ai Giochi in forma per poter dare il 100%”, le parole di Mosaner.