Cronometro e pioggia creano scompiglio al Giro d’Italia! Vince Hoole, Del Toro salva la maglia rosa, Tiberi solido

Una tappa nella tappa: la pioggia ha scombussolato tutti i piani per la seconda ed ultima cronometro individuale al Giro d’Italia 2025. La Lucca-Pisa ha visto praticamente due corse in una: quella per la vittoria parziale e quella per la classifica generale, visto che da un momento all’altro i tempi si sono alzati a causa della strada bagnata.

A vincere è stato, non con poca sorpresa, il neerlandese Dan Hoole. Prima vera vittoria della carriera per il campione nazionale a cronometro che sul finale è stato devastante andando a timbrare il tempo di 32’30” alla velocità media di 52.5 km/h. Colpaccio per l’uomo della Lidl-Trek: battuto infatti l’ex campione d’Europa e favoritissimo di oggi, Joshua Tarling. Il britannico della Ineos Grenadiers era partito fortissimo per poi crollare sul finale e perdere 7” dal neerlandese. Terzo un redivivo Ethan Hayter (Soudal-QuickStep) a 10”. In casa Italia doppio piazzamento in top-5 con Mattia Cattaneo quarto ed Edoardo Affini quinto.

Dalle 16.00 in poi è arrivata la pioggia e sono cambiate le carte in tavola. Nella sfortuna della tappa dello sterrato, dove ha perso a causa di una caduta più di un minuto, è andata bene a Primoz Roglic: lo sloveno infatti ha sfruttato una finestra temporale migliore per risultare il migliore degli uomini di classifica. Juan Ayuso si è difeso benissimo con la maglia bianca sulle spalle: lo spagnolo nella prima parte si è trovato addirittura avanti allo sloveno, poi ha dovuto cedere 19” sul finale a causa di un nubifragio abbattutosi sulla corsa.

Discorso simile anche per Antonio Tiberi: il laziale della Bahrain-Victorious si difende al meglio, perdendo 38” da Roglic e 19” da Ayuso. Peggio ha fatto Isaac del Toro: la Maglia Rosa ha sofferto molto, è riuscito a conservare il simbolo del primato ma cedendo diversi secondi a tutti gli inseguitori.