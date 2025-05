Cos’è successo a Kimi Antonelli a Imola? I motivi del ritiro e che posizione occupava

Dispensa pochi sorrisi Andrea Kimi Antonelli al termine del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di casa di Imola il padrone di casa ha vissuto un fine settimana concluso nel peggiore dei modi.

La gara è stata vinta da Max Verstappen davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, mentre il portacolori del team Mercedes si è fermato a metà gara per un problema tecnico sulla sua W16. Con molta probabilità la parte elettrica della sua Power Unit ha tradito il classe 2006.

Il pilota bolognese ha annunciato in un team radio di avere un problema sulla sua vettura e in concomitanza della curva Tosa ha rallentato bruscamente, fino a parcheggiare la monoposto a lato pista prima della salita verso la Piratella. Un vero peccato per il giovane talento che sperava in un esito ben diverso della sua gara.

Dopo tre sessioni di prove libere e qualifiche conclude in 13a posizione, Andrea Kimi Antonelli stava disputando una gara decisamente solida, risalendo fino alla quinta posizione. Nel momento dei pit stop aveva sfruttato l’occasione per risalire la china, salvo poi doversi ritirare nella maniera più amara possibile. Peccato, sarà per l’anno prossimo.