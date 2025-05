Cos’è successo a Jannik Sinner contro Paul? I tre tocchi alla coscia e la spiegazione: “Quella vescica…”

Jannik Sinner si è toccato la parte posteriore della coscia destra in tre occasioni durante il terzo set della semifinale degli Internazionali d’Italia, giocata questa sera contro lo statunitense Tommy Paul sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. La prima volta sul 40-40 del secondo game, dopo un errore gratuito dell’avversario con il diritto, ma ha prontamente dato prova della sua caratura con un micidiale lungolinea e sul vantaggio è arrivato il doppio fallo dell’americano per il break (2-0).

Il secondo tocco al sottogluteo è avvenuto sul 40-30 del terzo game, che poi l’azzurro è riuscito a chiudere in proprio favore approfittando di un’incertezza del rivale. Sul 3-0 la partita sembrava in discesa, ma Jannik Sinner ha avuto un momento di tentennamento e sullo 0-30 del quarto gioco, dopo un rovescio andato lungo e un altro errore, ha nuovamente toccato la coscia destra in maniera più marcata. Paul è riuscito a operare il break, Sinner ha iniziato a camminare in maniera poco fluida (ma nulla di così appariscente) e si è arrivati sul 4-2.

Il numero 1 del mondo ha alzato nuovamente il livello di gioco, è sembrato lasciarsi alle spalle le difficoltà e si è involato verso la vittoria, meritandosi così la qualificazione alla finale da giocare domenica 18 maggio (ore 17.00) contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, oggi pomeriggio giustiziere di Lorenzo Musetti.

Jannik Sinner ha tranquillizzato i tifosi nelle dichiarazioni rilasciate a caldo. Alla Rai si è espresso in questo modo: “C’è una piccola vescica da due-tre turni, a volte la sento un po’ di più ed è connessa con la gamba, ma non ho paura. Domenica sarò al 100%, domani è un giorno importante di riposo e ci prepareremo per domenica“. A Sky Sport ha ribadito: “La gamba è un po’ connessa con la vescica ma non ci sono preoccupazioni.