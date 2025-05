Come sta Alessio Martinelli: terribile caduta al Giro d’Italia, primi riscontri rassicuranti

Alessio Martinelli, corridore della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè, nel corso della 16ma tappa del Giro d’Italia 2025 di ciclismo su strada, è stato costretto al ritiro in seguito ad una brutta caduta, passando sotto il guard-rail posto a lato della sede stradale e compiendo un volo di qualche metro.

Le immagini televisive hanno consentito di individuare tempestivamente la posizione del corridore, caduto quando si trovava in solitaria in discesa. Martinelli è stato soccorso ed è stato trasportato in ospedale: giunto cosciente al nosocomio, le sue condizioni sono stabili.

Secondo quanto riferito poi nel corso de “Il Processo alla Tappa“, il ciclista italiano non avrebbe riportato fratture in seguito alla caduta: dall’ospedale è stata inviata una foto che ritrae il ciclista, con una vistosa medicazione al mento, che con il pollice verso l’alto rassicura sulle proprie condizioni.

La squadra ha poi rilasciato il seguente aggiornamento, corredato proprio dalla foto descritta in precedenza e mostrata in televisione: “Fortunatamente, gli accertamenti medici hanno escluso fratture, soltanto un trauma al mento e al gluteo destro“.

L’AGGIORNAMENTO DELLA BARDIANI SU MARTINELLI

See more Martinelli, vittima di una caduta, è stato trasportato in ospedale. Attualmente è cosciente e le sue condizioni sono stabili. Ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute verranno comunicati in giornata. pic.twitter.com/LxoHL6DrJo — VF Group Bardiani-CSF Faizanè (@Bardiani_CSF) May 27, 2025