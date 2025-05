Come cambia il tabellone di Sinner con l’eliminazione di De Minaur. E Ruud non sarà favorito dal calendario

Jannik Sinner è approdato ai quarti di finale nel Masters 1000 di Roma, dimostrandosi subito molto competitivo al rientro dopo la sospensione di tre mesi per la vicenda Clostebol. Il numero uno al mondo, nel suo percorso al Foro Italico, ha battuto sempre in due set l’argentino Mariano Navone, l’olandese Jesper de Jong e soprattutto l’ostico n.18 ATP Francisco Cerundolo.

L’azzurro ha fatto valere sin qui il suo status di prima testa di serie, ma il tabellone presenta ancora almeno una possibile grande insidia nella strada verso la finale. Sinner tornerà infatti in campo domani ai quarti contro il vincente del match attualmente in corso di svolgimento sulla Grand Stand Arena tra Jaume Munar e Casper Ruud.

Il norvegese, costretto ad un eventuale tour de force dopo il rinvio causa pioggia di ieri con all’orizzonte tre partite di fila (oggi, domani e poi la semifinale di venerdì), è reduce dal trionfo di Madrid e rappresenta una minaccia molto temibile per il 23enne altoatesino, che in caso di successo affronterebbe in semifinale un outsider che non veniva considerato uno dei primi 7-8 favoriti alla vigilia degli Internazionali d’Italia. Il secondo quarto di finale della parte alta del tabellone vedrà infatti il confronto tra Tommy Paul e Hubert Hurkacz.

Lo statunitense si è tolto la soddisfazione di battere ieri sera il forte australiano Alex de Minaur per 7-5 6-3 confermandosi un ottimo interprete della superficie, mentre il polacco ha avuto la meglio al tie-break del terzo set sul giovane talento ceco Jakub Mensik in una vera e propria battaglia tra big server sul filo dell’equilibrio. In finale l’eventuale avversario di Jannik verrebbe fuori poi dal quartetto di nomi composto da Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Jack Draper e Lorenzo Musetti.