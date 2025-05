Come cambia il tabellone di Sinner con le eliminazioni di Fritz e Davidovich: immediati stravolgimenti

Jannik Sinner farà il proprio esordio agli Internazionali d’Italia nel tardo pomeriggio odierno: alle ore 19.00 scenderà in campo per fronteggiare l’argentino Mariano Navone davanti al proprio pubblico che cercherà di spingerlo il più lontano possibile nel torneo che va in scena sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Il numero 1 del mondo tornerà a giocare dopo aver scontato una squalifica di tre mesi, partirà con i favori del pronostico ma non dovrà sottovalutare il sudamericano su questa superficie.

C’è grande attesa per vedere la condizione fisica del fuoriclasse altoatesino dopo il lungo stop e per capire come incomincerà il proprio cammino sul mattone tritato della Città Eterna, dove giocherà il secondo torneo della stagione dopo aver vinto gli Australian Open a fine gennaio. Nel frattempo sono completamente cambiati gli scenari del suo tabellone, visto che si sono materializzate due eliminazioni eccellenti che hanno provocato degli immediati stravolgimenti.

Lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina è stato travolto con il punteggio di 6-0, 6-2 dall’olandese Jasper de Jong, che è riuscito ad avere la meglio su un rivale particolarmente quotato su questa superficie nonché numero 26 del mondo. Sarà proprio de Jong l’eventuale rivale di Jannik Sinner al terzo turno: il 23enne partirebbe nettamente favorito contro il 24enne, numero 93 del ranking ATP contro cui ha vinto l’unico precedente (6-2, 6-2, 6-2 al secondo turno dei trionfali Australian Open 2024).

L’altro scossone riguarda l’eliminazione dello statunitense Taylor Fritz, numero 4 del mondo che sarebbe potuto essere l’avversario di Jannik Sinner in semifinale: l’americano ha perso al secondo turno con il punteggio di 7-6(4), 7-6(3) contro il connazionale Marcos Giron, che ora incrocerà il polacco Hubert Hurkacz e poi l’ungherese Fabian Marozsan (giustiziere del russo Andrey Rublev) o il ceco Jakub Mensik (salvo impresa di Matteo Gigante).

Tornando un po’ indietro, Jannik Sinner rischia di fronteggiare il rognoso argentino Francisco Cerundolo agli ottavi di finale (il sudamericano è favorito contro il cileno Nicolas Jarry e poi contro l’austriaco Ofner, che ha eliminato lo statunitense Tiafoe). Ai quarti di finale, invece, ci sarebbe la sfida contro chi avrà la meglio nello spicchio che comprende Korda-Shelton/Munar e Berettini-Ruud.