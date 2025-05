Come cambia il tabellone di Sinner con il forfait di Fils. Vecchia conoscenza già agli ottavi

Jannik Sinner affronterà il ceco Jiri Lehecka al terzo turno del Roland Garros: l’appuntamento è per sabato 31 maggio, sarà il secondo match a partire dalle ore 11.00 sul Suzanne-Lenglen. Il numero 1 del mondo è atteso da un test probante contro un avversario insidioso e che potrebbe metterlo a dura prova: dopo aver regolato i padroni di casa Arthur Rinderknech e Richard Gasquet, il tennista italiano sarà chiamato ad alzare l’asticella per proseguire la propria avventura sulla terra battuta di Parigi.

Questa sera sono giunte delle novità riguardo al tabellone di Jannik Sinner nel secondo Slam della stagione. Il francese Arthur Fils, che aveva avuto la meglio sulla spagnolo Jaume Munar soltanto al quinto set, ha deciso di dare forfait: la testa di serie numero 15 del tabellone non scenderà in campo per fronteggiare il russo Andrey Rublev (numero 17 del seeding) in quello che sarebbe stato uno dei confronti più attesi di giornata. Questa decisione, legata a un infortunio rimediato durante il secondo turno, ha una diretta ripercussione sul cammino di Jannik Sinner.

Se l’azzurro riuscirà a prevalere su Lehecka allora è già certo che il numero 1 del mondo affronterà Rublev agli ottavi di finale: il 27enne, numero 15 del mondo, sarebbe un rivale insidioso ma tutt’altro che insormontabile per il nostro portacolori. Sinner conduce per 6-3 nei precedenti, l’ultimo risale ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati 2024 vinto in rimonta dall’altoatesino con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-4. L’eventuale quarte di finale sarebbe contro chi riuscirà a prevalere nello spicchio che prevede Draper-Fonseca e Bublik-Rocha, sulla carta il britannico (numero 5 del mondo) è il favorito in quella zona ma dovrà stare molto attento al brasiliano.