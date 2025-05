Come cambia il tabellone di Jasmine Paolini con l’eliminazione di Swiatek: gli scenari a Roma

Jasmine Paolini si è qualificata per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: l’azzurra ha battuto la tunisina Ons Jabeur ed ora sarà chiamata ad affrontare la lettone Jelena Ostapenko, che oggi non è neppure scesa in campo, avanzando grazie al forfait, giunto prima del match, della lucky loser tedesca Laura Siegemund.

In attesa del match serale tra la belga Elise Mertens e la statunitense Jessica Pegula, avanza anche la russa Diana Shnaider: una di queste tre tenniste sarà l’avversaria di Jasmine Paolini negli eventuali quarti di finale, con l’azzurra che dunque sarà chiamata in ogni caso ad affrontare una testa di serie.

Le giocatrici protette dal seeding cadono, invece, nell’ultimo spicchio di tabellone, dalla quale uscirà l’avversaria dell’azzurra nell’eventuale semifinale: escono di scena, infatti, Madison Keys, sconfitta nel derby statunitense da Peyton Stearns, e, soprattutto, la polacca Iga Swiatek, campionessa in carica, sconfitta dalla statunitense Danielle Collins.

Per quanto concerne la parte alta del tabellone, invece, dalla quale uscirà l’eventuale avversaria dell’azzurra in finale, il terzo turno si giocherà interamente nella giornata di domani: l’attenzione sarà tutta per la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del seeding e del mondo, e per la statunitense Coco Gauff, testa di serie numero 4.