Come cambia il tabellone di Jannik Sinner al Roland Garros con l’eliminazione di Medvedev. Sorride anche Djokovic

L’eliminazione del giorno, nel tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis, è certamente quella del russo Daniil Medvedev, numero 11 del seeding, sconfitto al quinto set dal britannico Cameron Norrie: l’ex numero 1 del mondo era inserito nella parte alta del tabellone.

Il russo, sulla carta, avrebbe potuto incontrare Jannik Sinner, numero 1 del seeding, soltanto in semifinale, dunque per l’azzurro la prematura eliminazione del russo non cambia le carte in tavola, mentre sono altri gli avversari che possono trarre giovamento dalla sconfitta di Medvedev.

Norrie affronterà al secondo turno il lucky loser argentino Federico Gomez, poi al terzo turno il vincitore potrebbe vedersela contro il numero 22, il transalpino Hugo Humbert. Negli ottavi di finale l’avversario potrebbe essere il serbo Novak Djokovic, mentre ai quarti l’incrocio teorico sarebbe con il tedesco Alexander Zverev.

Proprio il tennista teutonico dovrebbe essere, sulla carta, un ostacolo sul cammino di Jannik Sinner (in semifinale), il quale potrebbe sfidare prima Jack Draper (ai quarti), Arthur Fils (agli ottavi), Alejandro Davidovich Fokina (al terzo turno) e Richard Gasquet, suo avversario designato al secondo turno.