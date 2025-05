Come cambia il ranking di Lorenzo Musetti con l’eliminazione di Rune? Gli scenari a Roma, scontro diretto con Medvedev

Lorenzo Musetti si è brillantemente qualificato agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, regolando lo statunitense Brandon Nakashima in due set e meritandosi così la grande sfida con il russo Daniil Medvedev. Un paio di ore dopo il successo ottenuto sulla terra rossa del Foro Italico di Roma, il tennista toscano ha appreso che il danese Holger Rune è stato sconfitto dal francese Corentin Moutet in un pirotecnico incontro terminato con il punteggio di 7-5, 5-7 7-6(4).

Questo risultato ha delle importanti ripercussioni sul ranking ATP di Lorenzo Musetti. Il 23enne occupa il nono posto con 3.560 punti e di sicuro non potrà essere superato da Holger Rune, il quale non potrà migliorare i 3.440 punti con cui al momento si trova in decima piazza. Daniil Medvedev è invece undicesimo con 3.290 punti all’attivo, dunque quello in programma tra un paio di giorni sarà uno scontro diretto fondamentale in ottica top-10 della graduatoria internazionale.

Il nostro portacolori è nei fatti vicino a confermare la permanenza nell’elite mondiale al termine del Masters 1000 di Roma, visto che al momento lo statunitense Tommy Paul e il francese Arthur Fils potrebbero superarlo soltanto vincendo il torneo. Medvedev si avvicinerebbe vincendo lo scontro diretto (3.390), ma poi avrebbe bisogna di andare in semifinale per superarlo (3.590). Lorenzo Musetti è in scia all’australiano Alex de Minaur (3.585) ed è vicino al norvegese Casper Ruud (3.755), mentre Novak Djokovic staziona a quota 4.080.

RANKING ATP LORENZO MUSETTI

Ranking ATP virtuale con gli ottavi a Roma: nono con 3.560 punti.

Ranking ATP virtuale con gli eventuali quarti a Roma: ottavo con 3.660 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale a Roma: settimo con 3.860 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale a Roma: sesto con 4.110 punti

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria a Roma: sesto con 4.460 punti.