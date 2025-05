COME A PARIGI! Errani/Paolini battono ancora Andreeva/Shnaider e sono in finale agli Internazionali d’Italia!

Sara Errani e Jasmine Paolini tornano in finale agli Internazionali d’Italia. La coppia azzurra ha sconfitto, come nella finale olimpica di Parigi 2024, le russe Diana Shnaider e Mirra Andreeva in due set con il punteggio di 6-4 6-4 dopo un’ora e ventitré minuti di gioco. Nell’ultimo atto Errani/Paolini affronteranno la vincente dell’altra semifinale che mette di fronte la belga Elise Mertens e la russa Veronika Kudermetova alle australiane Storm Hunter ed Ellen Perez.

Per Sara Errani è la quinta finale in doppio agli Internazionali BNL d’Italia. La veterana del tennis azzurro aveva già raggiunto l’ultimo atto nel 2012, 2013 e 2014 con Roberta Vinci e nel 2024 proprio con Jasmine Paolini, unica finale dell’azzurra. La trentottenne italiana ha conquistato il titolo nel 2012 e nel 2024.

Le azzurre si portano subito sullo 0-40 nel primo game del match, ma le russe riescono clamorosamente a salvarsi al punto decisivo, con Errani che mette sul nastro la volée. Tocca poi a Paolini annullare la palla break nel game successivo (sempre al deciding point) con un’ottima prima vincente. Il break per la coppia italiana arriva nel quinto game con Jasmine che comanda con il dritto e porta Andreeva a sbagliare a rete. Le russe si salvano ancora al punto decisivo nel settimo gioco, ma le azzurre conservano il vantaggio e si trovano a servire per il set. Nel decimo game Errani/Paolini annullano due palle del controbreak e al punto decisivo ci pensa Sara a chiudere a rete, per il 6-4 delle campionesse olimpiche.

Sulla scia del set vinto, la coppia italiana parte fortissimo nel secondo, andando subito a prendersi il break grazie a Paolini, che domina con il dritto e poi trova uno schiaffo al volo bellissimo. Nel game successivo, però, arriva il controbreak delle russe, che riescono a chiudere al punto decisivo. Nel sesto game le russe si portano sul 15-40, Errani/Paolini riescono ad annullare due palle break ma sul punto decisivo Andreeva chiude benissimo a rete. La reazione delle azzurre non si fa attendere e arriva l’immediato controbreak con Paolini che porta Andreeva a sbagliare questa volta la volèe. La coppia italiana non si ferma più e va a prendersi il break anche nel nono game, sempre con una scatenata Paolini. Questa volta Errani non trema al servizio e al primo match point le azzurre chiudono 6-4 e tornano in finale agli Internazionali d’Italia.