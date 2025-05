Combinata nordica, le squadre dell’Italia per il 2025-26: ufficiale il rientro di Samuel Costa

La Federazione Italiana Sport Invernali ha comunicato la composizione ufficiale delle squadre italiane di combinata nordica in vista della stagione 2025-26. Per la verità, trattasi di un autentico pro-forma che va a certificare gli status dei vari atleti. La riprova è rappresentata dal fatto che non esista “Squadra A”, in quanto nessun uomo e nessuna donna ha ottenuto risultati tali da giustificare tale rango.

Dunque si parte dalla “Squadra B” che contiene sostanzialmente tutto il movimento con possibilità concrete di guadagnare la convocazione per i Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Almeno per quanto riguarda il settore maschile, perché la controparte priva di cromosoma Y non sarà della partita nell’imminente manifestazione a Cinque cerchi.

La notizia principale è la conferma del ritorno in attività di Samuel Costa dopo quello che, a conti fatti, si è rivelato un mero anno sabbatico. Il trentaduenne gardenese viene considerato un “aggregato”, ma verosimilmente non partirà in seconda battuta rispetto ai cinque della “Squadra B”.

SQUADRE ITALIANE COMBINATA NORDICA 2025-26

SQUADRA “B”

BORTOLAS Iacopo (2003)

BUZZI Raffaele (1995)

KOSTNER Aaron (1999)

PITTIN Alessandro (1990)

SENONER Manuel (2006)

DEJORI Daniela (2002)

GIANMOENA Veronica (1995)

PINZANI Greta (2005)

SENONER Anna (2007)

AGGREGATO

COSTA Samuel (1992)

SQUADRA “C”

CONSOLATI Eros (2004)

MARIOTTI Domenico (2001)

RADOVAN Stefano (2003)

DEL BANCO Ludovica (2008)

ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE

BONINSEGNA Manuel (2009)

CHENETTI Tobias (2010)

VENTURINI BRYAN (2006)