Coco Gauff sarà l’avversaria di Jasmine Paolini in finale: Zheng si arrende nella partita più lunga di sempre a Roma

Sarà Coco Gauff a sfidare Jasmine Paolini nella finale di domani. Nell’incontro valevole per la seconda semifinale degli Internazionali d’Italia femminili la statunitense prevale, in tre ore e trentadue minuti, su Qinwen Zheng con il punteggio di 7-6(3) 4-6 7-6(4) . L’interminabile sfida tra la numero quattro del mondo e la giocatrice cinese rappresenta il nuovo record di durata per gli Internazionali d’Italia femminili.

L’americana inizia difendendo ai vantaggi il turno di battuta inaugurale e, alla quarta opportunità, firma il 2-0 togliendo il servizio all’avversaria in un game nel quale conduceva 0-40. Zheng non ci sta, entra in partita e sigla il contro break del 2-1 per frenare il tentativo di fuga della rivale e, a 30, impatta sul 2-2. La giocatrice asiatica completa la sua rimonta quando, alla quinta opportunità, timbra il break del 3-2 sul doppio fallo della testa di serie numero 4. La statunitense conferma che la battuta non è una discriminante positiva con il 3-3 conquistato a zero e, dopo aver rimontato da 0-40, sale 4-3. La tennista americana prova ad imprimere la svolta con il break a 15 del 5-3, vantaggio che però non capitalizza perché nel gioco successivo commette tre doppi falli e consegna il 5-4 all’avversaria. La testa di serie numero 8 griffa il 5-5, e opera, a 30, il break del 6-5. Nel momento della verità Zheng commette due doppi falli consecutivi, regala il 6-6 alla rivale. Nel tie-break Gauff parte bene, sale 3-0, scappa via sul 4-2 e chiude sul 7-3 a proprio favore.

Zheng inizia la seconda frazione con l’1-0, firma il 2-0 concretizzando la seconda possibilità di break e, a 30, sale sul 3-0. Gauff si iscrive al parziale con il 3-1, accorcia sul 4-2 e, a zero, ottiene il 4-3 che rimette il confronto in equilibrio. Due break consecutivi fissano il punteggio sul 5-4, prologo alla chiusura del decimo game. La testa di serie numero 4, dopo aver inseguito nel punteggio fin dalle prime battute del parziale, ha la possibilità di rientrare sul 5-5, commette però due errori consecutivi e consegna a Zheng la vittoria del set per 6-4.

La vincitrice delle WTA Finals 2024 parte forte, spinge e ottiene, a 15, il break in apertura. La testa di serie numero otto replica con l’immediato 1-1 firmato dopo aver annullato tre opportunità di 2-0, e passa a condurre per 2-1 dopo aver annullato tre palle break, nel gioco successivo la quarta favorita del seeding recupera da 15.-40, firma il 2-2 e, a zero, toglie il servizio alla giocatrice asiatica per il 3-2. L’oro in singolare di Parigi di 2024 impatta, a 15 sul 3-3, tiene ai vantaggi la battuta del 4-3 e capitalizzando il doppio fallo della rivale sale sul 5-3. Nel momento della possibile chiusura la tennista americana strappa, a 0, il servizio all’avversaria ed impatta sul 5-5, prologo della chiusura del 6-6. Nel tie-break Gauff rompe gli equilibri per passare dal 2-2 al 4-2, allungare sul 5-3 prima di chiudere i conti, sull’errore di rovescio dell’avversaria per il 7-4 finale.

Gauff serve due ace, commette sedici doppi falli e mette dentro il 56,9 % di prime palle di servizio. La statunitense ottiene il 61% di punti sulla prima, contro il 52,7% della rivale, e trasforma nove palle break sulle diciassette a propria disposizione. Nel computo totale dei punti la testa di serie numero 4 prevale per 135 a 121.