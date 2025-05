Coco Gauff: “Qui a Roma campo lento. Il nuovo Papa? Mi sono sentita come alle Olimpiadi”

Qualche brivido, ma alla fine Coco Gauff il suo esordio l’ha messo in piedi con successo. Eppure è stata costretta ad alzare il livello di gioco dalla canadese Victoria Mboko, entrata come wild card nelle qualificazioni e giunta fino al secondo turno al Foro Italico prima di cedere in tre set all’americana che contende il secondo posto mondiale a Iga Swiatek.

Ma in conferenza stampa l’episodio particolare raccontato è un altro e si riferisce al nuovo Papa , Robert Francis Prevost, diventato Leone XIV: “Il mio fisioterapista è cattolico, e mi ha detto che era improbabile che nella storia ci sarebbe mai stato un Papa statunitense. Quando mi ha detto che lo era, ho gridato. Mi sono sentita come alle Olimpiadi o qualcosa di simile. So che gli piace il tennis, spero che gli piaccia quello femminile, perché in tal caso saprà chi sono“.

Si ritorna sul campo, poi, con elogio di Mboko: “L’ho vista giocare per la prima volta al Miami Open. Non sapevo nulla di lei prima, ma la stavo seguendo ed è una buona giocatrice e sapevo sarebbe stata dura. Sta giocando a un gran livello nonostante il ranking (156), e non ero del tutto concentrata nel primo set. Per qualche momento ho sentito di giocare contro me stessa per i movimenti che aveva. Non voglio dire che sembra me, però nei movimenti sul campo sembrava. Sul lato atletico mi sembra tra le migliori giocatrici del circuito“.

Considerazioni (quasi inevitabili) sul campo romano: “Non ho nemmeno avuto il tempo di allenarmi perché venivo direttamente da Madrid, ma il campo è molto lento. Nella prossima partita avrò più tensione e mi sentirò meglio, ma ho avuto problemi per la velocità di palla lenta oggi. Ho sentito che era impossibile fare un vincente“.